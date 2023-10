Centinaia di ragazzi al Rondò per il progetto che combatte la povertà educativa a Cuneo e Dronero

Un racconto fatto da quasi 300 attori, una narrazione vissuta con le azioni, ideata e guidata dagli stessi protagonisti. Questa è stata la scommessa vinta da CostellAzioni, il progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che il 5 e 6 ottobre ha animato il Rondò dei Talenti di Cuneo dando vita ad uno storytelling interattivo e immersivo per raccontare i 3 anni di impegno contro la povertà educativa a Cuneo e Dronero.

Le mattine le scuole medie di Cuneo sono state accolte nella prestigiosa struttura dal fotoracconto del progetto attraverso gli scatti realizzati dai laboratori di Media Education di Costellazioni. Un breve saluto dei responsabili del progetto, di Irene Miletto del Rondò dei Talenti e di Marco Rossi Doria, presidente di Con I Bambini, e poi gli studenti si sono avventurati in un “racconto del fare” provando con mano alcune delle attività che hanno dato vita al progetto. Literacy, parkour, pittura, fotografia, cucito, danza e videomaking sono i laboratori che gli studenti hanno sperimentato accompagnati proprio dai ragazzi e dalle ragazze di CostellAzioni che hanno svolto il ruolo di insegnanti e tutor mostrando con i fatti le competenze acquisite a compagni e professori. Il Rondò dei Talenti è stato così animato da un gioioso e impegnato fermento in tutti i piani della struttura e anche all’esterno, coinvolgendo la curiosità dei passanti.

Il 5 ottobre nella sala prestigiosa all’ultimo piano del Rondò dei Talenti si è svolto “Il pomeriggio degli Oscar di CostellAzioni”. I migliori cortometraggi realizzati nel corso dei 3 anni sono stati proiettati sul grande schermo e votati da una giuria selezionata tra i componenti delle differenti troupe. Ogni territorio ha eccelso in qualche categoria, ma ad aggiudicarsi di stretta misura il primo premio è stato il Centro Storico di Cuneo con il cortometraggio “Insoliti sospetti”. Ora le opere realizzate dai ragazzi sono visibili sulla web-tv NuzWeb.tv e sul canale YouTube “Progetto CostellAzioni”.

Il pomeriggio del 6 ottobre ha concluso l’evento con un porte aperte per tutti i cittadini che hanno potuto così conoscere il progetto e ammirare le opere realizzate dai ragazzi.

La due giorni al Rondò dei Talenti non chiude le attività di CostellAzioni che negli ultimi 3 anni ha portato su 5 territori di Cuneo e Dronero una serie di azioni su livelli differenti che hanno coinvolto genitori, scuole, territorio, associazioni, enti e istituzioni. Il 24 novembre sarà la volta del convegno dedicato agli addetti ai lavori, durante il quale ci sarà la firma del Patto Educativo, una delle eredità che il progetto lascerà al territorio. Oltre ai patti educativi di Cuneo e Dronero, che sanciscono e rilanciano la rete operativa nata attorno al progetto, Costellazioni ha attivato per i ragazzi e le loro famiglie anche dei nuovi punti di ascolto che rimarranno operativi sui territori.

“Il successo dell’evento al Rondò dei Talenti e i risultati raggiunti in questi 3 anni su tutti i territori coinvolti – commenta Ileana D’Incecco, responsabile di CostellAzioni per la Cooperativa Momo – devono essere impulso a continuare le azioni contro la povertà educativa. L’impegno, la crescita, la gioia che abbiamo visto brillare nei ragazzi e nelle ragazze di CostellAzioni sono stati un grande stimolo per tutti noi che abbiamo lavorato a questo progetto, speriamo possano illuminare anche il loro futuro e vorremmo diventassero la scintilla per sempre nuove azioni.”

Il progetto CostellAzioni vede attorno al capofila Cooperativa Momo, numerosi partners: Cooperativa Emmanuele, Consorzio socio assistenziale del cuneese, Comune di Cuneo, Comune di Dronero, Fondazione Opere Diocesane di Cuneo, APICE (Associazione Per l'Incontro delle Culture in Europa), Casa del Quartiere Donatello, Metodi e Poliedra.

Con le scuole: Istituto Comprensivo di corso Soleri di Cuneo, Istituto Comprensivo di via Sobrero di Cuneo, Istituto Comprensivo “G. Giolitti” di Dronero, Istituto Comprensivo di Borgo San Giuseppe, Istituto Comprensivo Oltrestura, CPIA 1 Cuneo-Saluzzo, ITC Bonelli di Cuneo, L’Accademia di Belle arti di Cuneo.