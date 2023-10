Fabio Gallina e Paolo Tibaldi ospiti all'incontro “Fare senza comunicare è come non fare. La comunicazione a sostegno dell’impegno di servizio”

Nella serata di martedì 3 ottobre, presso il ristorante Ca’ del Lupo di Montelupo Albese, il Rotary Club di Alba ha avuto il piacere di avere ospiti Fabio Gallina e Paolo Tibaldi per un incontro sulla comunicazione, in particolare quella piemontese, dal titolo “Fare senza comunicare è come non fare. La comunicazione a sostegno dell’impegno di servizio”.

In maniera assolutamente originale e accattivante, il giornalista Fabio Gallina, conosciuto come la voce di Radio Valle Belbo, e l’attore Paolo Tibaldi, noto per la rubrica “Abitare il piemontese”, hanno animato la serata con una conferenza a due voci, simile ad uno sketch teatrale.

Dopo aver sottolineato l’importanza della comunicazione, specialmente quando si svolgono attività per la comunità, hanno confrontato in maniera paradossale i detti della tradizione popolare piemontese con una traduzione “aulica” in italiano, con risultati spassosi.

Il numeroso pubblico ha partecipato con grande entusiasmo, facendo domande e animando una discussione sul tema.

La serata, organizzata dal Presidente Paolo Fortuna, con l’aiuto di Gianni Bonino e Ginetto Pellerino, è stata estremamente interessante e in perfetto stile di amicizia rotariana.