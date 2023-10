Nomadi in concerto al Palazzetto: primi eventi del 2024 di Bellerofonte in collaborazione con il Cuneo Volley

Il Cuneo Volley, come anticipato alla presentazione tenutasi al “Teatro Toselli” lo scorso 28 settembre, ha deciso di investire per rendere la propria casa, il Palazzetto dello sport di Cuneo, un punto di ritrovo non solo per la pallavolo, ma anche per concerti e spettacoli. Grazie alla collaborazione con la neocostituita Bellerofonte e al fondamentale supporto di Mario Piccioni, questo desiderio è già realtà!

«Chi ci conosce da vicino, sa che da anni condividiamo con diverse figure del territorio ragionamenti e attività riguardanti il Palasport. Con questa nuova iniziativa passiamo direttamente ai fatti, come è nostra abitudine fare, e ci auguriamo che sia l'inizio di un percorso che possa contaminare positivamente la Città di Cuneo.» - Gabriele Costamagna, presidente del Cuneo Volley.

Ecco i primi eventi:

1° gennaio 2024 ore 18.00 – Risate di Capodanno con Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Max Pieriboni e Mauro Villata.

Uno spettacolo comico con dei Big della risata italiana per iniziare l’anno con il sorriso!

Biglietto posto unico 10€

6 gennaio 2024 ore 21.15 – Nomadi in concerto a Cuneo

Un grande ritorno del Gruppo musicale italiano, che si esibirà al Palazzetto dello sport dopo i lavori di ammodernamento dell’impianto audio e dell’acustica.

Parterre fronte palco in piedi - prezzo del biglietto 20€

Posto Silver Anello Rosso - prezzo del biglietto 20€

Posto Gold alta visibilità Anello Verde - prezzo del biglietto 30€

Come partecipare agli eventi?

• Prevendita online attiva su Liveticket e su www.cuneo.show

al costo aggiuntivo di 1€ di prevendita a biglietto.

• Biglietteria palazzetto (a partire dall'11 ottobre 2023)

dal lunedì al venerdì nell’orario 18.00/20.00 e durante tutte le partite in casa della Serie A2.

Preparati ad iniziare il 2024 col botto! Prenota ora i tuoi biglietti e avrai divertimento e spettacolo assicurati!