Un successo lo spettacolo "Il giro del mondo in 80 magie" a Centallo

Grandissimo successo al Nuovo Cinema Lux di Centallo per “Il Giro del mondo in 80 Magie”, spettacolo organizzato da Blink Circolo Magico in collaborazione con la Croce Rossa di Centallo.

“È una grande gioia per noi accogliere anche quest’anno su questo palco i maghi di Blink Circolo Magico - ha detto la volontaria della Croce Rossa di Centallo Rodina Sayed, che ha introdotto la serata - Con passione, grande umanità ed impegno dedicano il loro tempo libero al fine di fare qualcosa di bello ed importante per se stessi e per gli altri. Lo stesso spirito di impegno e solidarietà che accumuna noi volontari.”



L'appello è stato poi, per chi volesse, a diventare volontario della Croce Rossa.

Silenzio il sala, luci soffuse: il sipario si è aperto e la magia è iniziata. Liberamente ispirato al romanzo "Le tour du monde en quatre-vingts jours" di Jules Verne, lo spettacolo ha visto nei panni del viaggiatore Phileas Fogg il presidente del Circolo Magico, Giorgio Barbero. Dall’Inghilterra alla Francia, dall’Italia all’Egitto, e poi ancora in India, Cina, Giappone, Stati Uniti,… Un viaggio, quello di Mr Fogg, frutto di una scommessa: quella di compiere il giro del mondo in soli 80 giorni.

"Che il viaggio non è nella destinazione, ma forse neppure nel cammino. Il vero viaggio di scoperta è nel coraggio, in quel riuscire ancora a fare della meraviglia ciò che determina ogni nostro passo... in ogni nostro giorno!"

Città, usanze e culture diverse: in ogni luogo un magico incontro. Esibizioni uniche nel suo genere e molto emozionanti, unite dal racconto, in un immergersi immaginario quanto reale per grandi e piccini. Dodici in tutto i maghi protagonisti, sotto l’attenta ideazione e regia di Corrado Gerbaudo, conosciuto ai più come Arturo il Clown.

In sala Cristina Menarello e Lorenzo Matta dell’associazione cuneese Eso Es O.d.V., a fermare nel tempo attraverso la fotografia i preziosi momenti della serata. Eso Es e Blink, una storia di grande amicizia e solidarietà, con alcuni maghi che sono anche volontari clown e con il circolo che è tra i sostenitori dell’impegno e della missione in Guatemala.

Blink è una delle realtà attive del nostro territorio: “Ci accomuna la passione per la magia - commenta Giorgio Barbero, presidente del Circolo Magico - il desiderio di portare attraverso quest’arte sorrisi ed allegria alle persone. Desidero ringraziare in primis Corrado Gerbaudo, per l’ideazione e la regia, e tutti i soci che in modo volontario e con grandissimo entusiasmo sono stati elemento prezioso di questo sorprendente viaggio magico.”

Lo spettacolo “Il Giro del Mondo in 80 Magie” ha segnato ufficialmente l’apertura della rassegna magica Sim Sala Blink, anche quest’anno porterà a Dronero, Busca e Cuneo grandi artisti internazionali. Il prossimo appuntamento vedrà sul palco del cinema teatro Iris di Dronero, sabato 18 novembre alle ore 21, Brando Y Silvana, sorprendente ed esilarante coppia di artisti direttamente dalla Spagna, 1º Premio al Congresso Argentino di Ilusionismo nel 2001.

Sono inoltre aperte le iscrizioni alla SQuola di magia di Blink che inizierà il 7 novembre, aperta ad appassionati e dilettanti maghi nonché l’unico modo per entrare a far parte del Circolo Magico dronerese scoprendo i segreti della magia.

Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it.

La rassegna magica Sim Sala Blink è patrocinata dai Comuni di Dronero, Busca e Cuneo, dalla Provincia di Cuneo e dall’ATL Cuneese.