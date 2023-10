Dialisi a Ceva e Mondovì: "Integrazione del servizio, ottima notizia per il territorio"

Mercoledì scorso la Fondazione CRC, unitamente ad Intesa Sanpaolo, ha comunicato un investimento da 1 milione di euro per avviare il servizio dialisi anche presso l'Ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì.

A margine dell'evento di presentazione sono stati molti i commenti, alcuni dei quali relativi all'intervento del DG dell'ASL Cn1, Dott. Guerra.

Il dott. Guerra ha spiegato con quali difficoltà oggi si deve confrontare chi organizza le strutture sanitarie ed è per questo che l'investimento sostenuto da Fondazione CRC ed Intesa Sanpaolo è ancora più importante: non appena realizzata, la Dialisi dell'ospedale di Mondovì si aggiungerà a quella già presente a Ceva, garantendo all'intero territorio cebano-monregalese più di 20 posti attrezzati per tale servizio.

Il ridimensionamento, cui ha fatto riferimento il dott. Guerra nel suo intervento, sta a significare che l'organizzazione del Servizio terrà in considerazione le esigenze di tutto il bacino sud-est che, per la prima volta, avrà la possibilità di poter contare su ben due strutture.

Nessun taglio di letti, quindi, anzi ulteriore rafforzamento dell'offerta".

Lo dichiarano, congiuntamente, i Sindaci di Ceva e Mondovì, Enzo Bezzone e Luca Robaldo.