Gribaudo: “Sulla Cuneo-Ventimiglia l'ennesimo rinvio. Cosa c'è da festeggiare?”

“Il risultato della Conferenza Intergovernativa che si è tenuta a Roma sul futuro della ferrovia Ventimiglia-Cuneo mi lascia un po’ perplessa, alla luce di quanto era stato promesso. Nei fatti c’è stato un ennesimo rinvio sulla firma della Nuova Convenzione e dopo 10 anni siamo ancora in attesa dello studio di fattibilità per il ripristino della velocità di 80 km/h della tratta ferroviaria in territorio francese.” Dichiara l'onorevole Chiara Gribaudo (PD).

“Il comunicato è stato ben costruito, ma leggendo bene tra le righe non ci sono impegni e tempi certi. Per questo non mi sento di condividere l’ottimismo del vice ministro Rixi. E la Regione Piemonte cosa dice?”, conclude la deputata dem.