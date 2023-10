Donazione della Lilt alla Fondazione Ospedale di Cuneo e consegna delle opere realizzate dal Liceo Artistico

Martedi 17 ottobre prossimo la Lilt Cuneo sarà presso gli ospedali S. Croce e Carle per consegnare una donazione alla Fondazione Ospedale di Cuneo e inaugurare opere realizzate dal Liceo Artistico di Cuneo e acquisite dalla stessa Lilt per umanizzare alcune aree in Radioterapia e Oncologia. Inoltre sarà inaugurato il sistema di filodiffusione presso l'oncologia del Carle