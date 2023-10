Il distretto del commercio ‘La Via delle 5’ lancia una lotteria per favorire le spese natalizie

Una lotteria dai paesi per i paesi: il distretto del commercio ‘La Via delle 5 – Terre da scoprire’, progetto di collaborazione tra Bagnolo Piemonte, Barge, Cavour, Vigone e Villafranca Piemonte, organizza l’estrazione con una Fiat Panda ibrida come primo premio.

Il distretto nasce nell’estate 2021 con l’obiettivo, attraverso la collaborazione delle cinque Amministrazioni e delle associazioni locali, di rilanciare il territorio e le realtà commerciali e produttive, valorizzando le proprie offerte turistiche, culturali, naturali ed enogastronomiche. Tra i progetti presentati c’è quello della Lotteria del Distretto, che coinvolgerà gli esercenti dei cinque paesi nella distribuzione dei biglietti.

I premi sono una Fiat Panda ibrida, una bicicletta elettrica, un televisore e un prosciutto di Cuneo da mettere in palio, acquistati in attività del territorio dei cinque Comuni, con la Pro loco di Barge che se n’è occupata tramite il fondo del distretto.

“La Lotteria si aprirà alla chiusura della fiera di Tuttomele – spiega Leonardo Crosetti, assessore alla cultura del Comune di Cavour, capofila della Via delle 5 – perché vogliamo incentivare gli acquisti nei nostri paesi non soltanto durante le manifestazioni, ma tutto l’anno, e in particolare nel periodo di Natale, invitando a evitare le spese online e a preferire i prodotti locali”.

I negozianti potranno acquistare i biglietti dal distretto al costo di 50 euro per 100 biglietti: in totale, si prevede di distribuire un massimo di 75mila biglietti, divisi in parti uguali tra comuni, che saranno poi regalati dai negozianti aderenti ai clienti, ognuno secondo una spesa minima legata al proprio prodotto in vendita.

Il regolamento dettagliato sarà pubblicato a fine ottobre; i biglietti saranno disponibili dal 13 novembre al 31 dicembre, o fino all’esaurimento scorte, mentre l’estrazione finale è prevista per domenica 7 gennaio a Cavour.