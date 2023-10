Continuano a Mondovì le lezioni dell’Accademia Cirko Vertigo, aperte anche agli studenti del DAMS di Torino

Un corso di laurea triennale in Arte del circo contemporaneo sulla scia di ciò che da anni avviene in Canada, Olanda, Svezia, Belgio e Francia, per un percorso formativo unico in Italia che rende il Piemonte un hub culturale di riferimento a livello internazionale.

Con questi presupposti il 12 settembre scorso è stato inaugurato a Mondovì il nuovo anno accademico di Cirko Vertigo, che da quest’anno annovera la città del Belvedere come sede decentrata delle lezioni, in affiancamento alla storica ubicazione di via Tiziano Lanza a Grugliasco. Una straordinaria opportunità formativa per gli allievi, ma anche un’importante occasione di valorizzazione turistico-culturale per la città di Mondovì, che proprio in queste settimane sta ospitando, presso la sala polivalente a valle della funicolare, le lezioni teoriche e quelle di acrobalance.

Una ventina gli studenti di diversi paesi europei impegnati ad oggi nelle diverse discipline, a cui potrebbero aggiungersi nelle prossime settimane anche alcuni allievi del DAMS di Torino. Pochi giorni fa, infatti, è stata sottoscritta un’apposita convenzione tra la Fondazione Cirko Vertigo e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino, volta al potenziamento della reciproca offerta formativa. Tra le lezioni a cui è stata applicata la specifica mutuazione, gran parte degli appuntamenti previsti a Mondovì, che potrebbe così veder crescere la propria platea di studenti a conferma dell’attrattività sociale, didattica ed economica indotta dal nuovo corso di laurea.