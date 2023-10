"Educare alla cittadinanza attiva": a Cuneo si parla di emigrazione con il consolato italiano a Lione e Nizza

Mercoledì 18 ottobre alle ore 18, presso la sala dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea, in Largo Barale,1 a Cuneo, incontro di presentazione del progetto “Educare alla cittadinanza attiva” a partire dal tema dell’emigrazione.



Interviene Yvonne Fracassetti Brondino, già direttrice die servizi culturali del consolato italiano a Lione e a Nizza che illustrerà due vicende parallele a partire da una doppia testimonianza:

• il Film di animazione “Interdit aux chiens et aux Italiens” dal titolo italiano “Manodopera” del regista francese Alain Ughetto, di origine italiana vincitore di numerosi riconoscimenti, per il quale sono previste a Cuneo due proiezioni mattutine per le scuole il mercoledì 25 e il giovedì 26 ottobre al Cinema Lanteri. Con questo film, Alain Ughetto rende omaggio ai suoi familiari originari di un piccolo paese ai piedi del Monviso, insieme a tutti quelli che all’inizio del Novecento, spinti, dalla fame, le guerre e la dura vita della montagna, decisero di partire per cercare lavoro nella vicina Francia.



• Il libro autobiografico “La charette à bras” di Yvonne Fracassetti Brondino tradotto in italiano con il titolo significativo “Partire”, dove racconta le vicende dell’emigrazione in Francia della sua famiglia.



Durante l’incontro saranno offerti ai docenti documenti e materiale vario per la presentazione in classe del progetto che si ricollega alle ore dedicate all’Educazione Civica dalle varie materie. Il tema si presenta di una pressante attualità in questi giorni di crisi internazionale.



L’incontro è consigliato anche agli studenti delle classi quarte e quinte della scuola superiore perché incentrato su tematiche affini al programma scolastico e suscettibili di approfondimento in vista dell’esame. E’ possibile portare una classe intera, prenotando entro il 16 ottobre a info@alliancecuneo.eu.



Al termine dell’incontro sarà fornito attestato di partecipazione ai docenti e agli studenti.