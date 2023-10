Saluzzo, festa dell'accoglienza per 203 ragazzi del Denina Pellico Rivoira

Grande festa dell’accoglienza all’istituto Denina Pellico Rivoira organizzata dal dipartimento di Scienze motorie dell'Istituto. Hanno partecipato a questa giornata 203 ragazzi delle classi prime sui tre plessi. Quest’anno la giornata si è svolta in Valle Varaita.

Sveglia presto e partenza in pullman da Saluzzo, destinazione Chianale.

Commenta la prof.ssa Roberta Testa, docente di Scienze Motorie: “Una volta arrivati a destinazione, dopo un piccolo giro per il bel borgo, ci siamo incamminati lungo il sentiero che porta a Pontechianale. La passeggiata di circa 45 minuti si sviluppa in un paesaggio incantevole, si attraversano boschi e fiumiciattoli con le montagne che svettano alle spalle, fino ad arrivare al lago di Pontechianale. Suggestiva la vista di un serpentone di ragazzi che si snodava lungo il sentiero. Una volta arrivati a destinazione ci siamo fermati nel parco davanti al lago per consumare il pranzo al sacco in un bellissimo clima di allegria e condivisione. Dopo pranzo i professori hanno dato il via ai tornei. Da una parte il torneo di calcetto e dall’altra il torneo di pallavolo, per poi finire con la grande sfida del tiro alla fune che ha visto come vincitrice la 1 C".

La giornata è trascorsa in un clima di allegria, spensieratezza e sano divertimento immersi in un paesaggio mozzafiato. Complice anche il clima che ha regalato ad ottobre una giornata con temperature estive.

La Giornata ha lo scopo di accogliere, sostenere, guidare i ragazzi nel passaggio da un ordine di scuola a quello successivo, perché è molto importante creare situazioni che aiutino i ragazzi a vivere serenamente la nuova esperienza scolastica.

L’obiettivo della giornata è quello di favorire la socializzazione, far vivere loro emozioni, perché vivere insieme, conoscere e affrontare sfide vuol dire crescere.