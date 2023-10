"L’Italia ricicla” con i Lions e club Zonta: cena di beneficenza con sfilata a Caraglio

Venerdì 13 ottobre alle ore 19 presso il Ristorante Fontana Oro – via Fontana Oro. 83 – Caraglio si terrà la cena di beneficenza con sfilata, organizzata dal Lions Club Busca e Valli e il club Zonta Cuneo, “L’Italia Ricicla”. Il ricavato della cena sarà destinato all’acquisto di due bastoni/ausili elettronici per ipovedenti.

Un evento benefico che diventa momento di incontro e di condivisione importante, per i Lions, per il club Zonta e per quanti vorranno partecipare, perché affronta, in modo creativo e innovativo, un tema di grande attualità: il riciclo.

Italia Furlan – da qui il titolo dell’evento – è una giovane e sensibile ecostilista di Finalborgo (SV) che disegna e realizza capi di abbigliamento e accessori di alta moda, utilizzando solo materiali di riciclo. Collabora, oramai da tempo, con PERARIA, leader del territorio nel settore allestimenti fieristici e gonfiabili, recuperando – per realizzare le sue raffinate creazioni - i tessuti già eco-friendly utilizzati negli allestimenti dall’azienda di Villafalletto (CN). Questa collaborazione è un vero esempio di attenzione nei confronti dell’ambiente e permette di mantenere i tessuti in un circolo virtuoso, di uso e riuso, dove nulla va sprecato.

La cena con sfilata sarà quindi un’occasione per ammirare le creazioni di Italia Furlan e dove sarà possibile acquistare alcuni accessori, ma sarà soprattutto un modo per sostenere in modo fattivo il Lions Club di Busca e Valli e il club Zonta Cuneo, in questo Service così importante per le persone con deficit visivi.

INFO E PRENOTAZIONI: 348.151.0339 – 339.663.6672