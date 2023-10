Savigliano: riapre lo sportello di ascolto della Croce Rossa in Municipio

È ripartita, dopo la pausa estiva, l'attività dello sportello della Croce Rossa in Municipio a Savigliano.

Ogni lunedì mattina, dalle 9 alle 11, al piano terra del Comune, due volontari ascoltano le richieste di chiunque si presenti: dalle famiglie in difficoltà agli anziani soli, passando per le persone con problemi economici.

Si tratta di uno spazio, attivo ormai dal 2008, dove raccontare le proprie difficoltà, anche materiali, sapendo di essere ascoltati ed aiutati.

Sentito il problema, viene preparata dal personale una scheda anagrafica, a cui viene allegato l'Isee. Poi il caso viene valutato dal Consiglio dell'area sociale e le esigenze vengono eventualmente soddisfatte. Se nel corso del dialogo emergono necessità di tipo alimentare, la Croce Rossa indirizza verso l'aiuto.

"Noi volontari della Croce Rossa – spiega Maria Teresa Sora, responsabile dell'area sociale del sodalizio – siamo chiamati dai nostri superiori ad essere presenti sul territorio, con costanza e discrezione. In questo sportello in Municipio, due di noi da anni ascoltano chi bussa alla porta. La maggior parte delle persone si presenta per piccoli problemi economici, dalla difficoltà a pagare la bolletta alle rette della mensa".