Cuneo: si organizza un nuovo appuntamento di Plasticfree

La Plasticfree Cuneo organizza una nuova giornata di sensibilizzazione ambientale nel centro storico di Cuneo. L'appuntamento è previsto per domenica 15 ottobre alle 10 in piazza Torino, con una raccolta di mozziconi di sigaretta.



L'obiettivo è finalizzato all'educazione ambientale e a focalizzare l'attenzione in merito ad uno dei rifiuti maggiormente inquinanti e presente sul pianeta.



Ogni anno, in Italia 14 miliardi di mozziconi di sigarette finiscono nell’ambiente. In pochi sanno che il filtro è composto da acetato di cellulosa, e per ciò impiega in media 10 anni a decomporsi. I mozziconi contengono oltre 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali sono tossiche e cancerogene, compresi arsenico, formaldeide, ammoniaca, acido cianidrico e nicotina. Queste tossine danneggiano gravemente gli ecosistemi marini.



Si stima che circa il 65% dei fumatori non smaltisca correttamente i mozziconi delle sigarette, una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, vengono inghiottiti da uccelli, pesci, tartarughe e altri animali marini, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento. Da oltre 30 anni i mozziconi di sigaretta sono il rifiuto più comune al mondo: costituiscono fino al 90% dei rifiuti e spesso sono indicati come uno dei principali inquinanti di strade urbane e spiagge.