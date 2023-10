Volley maschile, serie A3: prosegue la pre-season del Monge-Gerbaudo Savigliano

Con tanta voglia di scendere in campo, finalmente, per la prima partita ufficiale, il Monge-Gerbaudo Savigliano sta completando il proprio lungo pre-campionato, ricco di allenamenti e test per rodare gli ingranaggi.



Una ricca pre-season. I biancoblu di coach Lorenzo Simeon, infatti, si sono ritrovati già lo scorso 21 agosto e, da quel giorno, hanno alternato test atletici e fisici agli allenamenti più tradizionali, per arrivare preparati alla prima giornata della Serie A3 Credem Banca 2023/24.



Nel mezzo, come detto, sono stati ben sette i test a cui il rinnovato roster saviglianese è stato sottoposto, affrontando in altrettanti allenamenti congiunti diverse compagini piemontesi.



Si è partiti già il 13 settembre, contro PVL, prossimo al debutto in Serie B, superato 3-1. Quindi, tre giorni dopo, nel day-after della grande presentazione di squadra, staff e dirigenza, il Monge-Gerbaudo è stato protagonista dell’ormai tradizionale triangolare casalingo contro Alto Canavese, superato 3-0, e Acqui, battuto 2-1 al termine di tre intensi parziali.



I cugini de “La Bollente”, che Dutto e compagni affronteranno per la prima volta anche in campionato, sono stati poi gli avversari anche dell’allenamento congiunto del 23 settembre, vinto 3-2.



Nel mezzo, domenica 20, i saviglianesi sono stati ospiti nello storico Palazzetto dello Sport di Cuneo dei padroni di casa, che ancora una volta inseguiranno la vittoria della Serie A2. 4-1 il punteggio finale per i più quotati cuneesi, che hanno però dovuto giocare a pieno ritmo per avere la meglio di Savigliano. Dopo la vittoria contro San Mauro (4-0) del 28 settembre, il remake del derby della Granda è andato in scena domenica 8 ottobre al PalaMarenco, a chiusura della lunga serie di test e in questo caso a spuntarla è stata ancora una volta la compagine del capoluogo, al termine di un’altra gara intensa.



Coach Simeon: “Ho visto grande entusiasmo”. C’è fiducia nelle parole di coach Lorenzo Simeon, che ha potuto lavorare con la squadra con buona continuità: “Devo dire che l’inizio è stato molto positivo. Ho sempre visto grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco da parte dei ragazzi, sia nella parte atletica e fisica che in quella tattica. Tutto ciò non può che darmi grande fiducia. Abbiamo tanti ragazzi che hanno un sacco di motivazioni, che portano in palestra e che sono da traino per tutti. Negli allenamenti congiunti abbiamo toccato livelli diversi, dalla Serie A2 all’alta Serie B, sperimentando cose diverse ogni volta. La risposta è stata positiva indipendentemente dai risultati, che sono comunque stati buoni. “Pericoloso” un pre-campionato fatto di risultati utili? Credo proprio di no, perché vincere aiuta a vincere. Approcciamo la stagione con grande entusiasmo, sperando di dar seguito a tutto ciò e trovando il prima possibile la miglior condizione”.



Tante novità per gli abbonati. Ora, però, si fa sul serio. Il debutto ufficiale del Monge-Gerbaudo Savigliano nella terza Serie A3 Credem Banca della sua storia avverrà, infatti, sabato 14 ottobre al Pala San Giorgio di Cavallermaggiore, nel nuovo orario per le partite casalinghe delle 20.30. Avversario di turno sarà lo Stadium Pallavolo Mirandola. Prosegue, intanto, la campagna abbonamenti societaria, a cui hanno già aderito molti appassionati, e che si concluderà proprio sabato 14, alla vigilia del match contro Mirandola. Tre le formule previste: abbonamento intero (110 euro), family/special (85 euro) e ridotto (60 euro). L’abbonamento dà diritto all’ingresso al palazzetto per le 12 partite casalinghe di regular season e, novità delle ultime settimane, anche alle eventuali prime due partite di Coppa Italia e dei playoff di fine stagione.