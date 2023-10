Sitting Volley, riparte la stagione di serie A del Cuneo

Ufficialmente ricominciata anche la preparazione della serie A di Sitting Volley. Ogni martedì e giovedì nell’orario 20.30 - 22.30 nella palestra delle scuole elementari dei Ronchi in via Parco Giochi gli atleti vi aspettano per allenarsi insieme a loro e provare questo splendido sport inclusivo!



Le porte sono sempre aperte a nuovi giocatori diversamente abili e normodotati che vogliano fare squadra e divertirsi per raggiungere un obiettivo comune.



«L’esordio al palazzetto lo scorso anno è stato emozionante per tutti noi, il calore del pubblico e la vicinanza della Città di Cuneo ci ha dato una carica in più. Speriamo di aumentare il numero degli iscritti per ampliare le performance degli allenamenti e coinvolgere ancora più ragazzi che vogliano fare un’esperienza di vita unica!» dice Orazio Tallarita, capitano della squadra.