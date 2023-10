A Bra si gira il film “Sacred creatures”

Bra diventerà il set per le riprese cinematografiche del film “Sacred creatures”, pellicola per la regia di Frieda Luk che dovrebbe approdare sul grande schermo il prossimo anno.



Per consentire alla troupe di effettuare le riprese, sono previste alcune brevissime interruzioni al traffico nelle vie Vittorio Emanuele II e via Cavour, nelle giornate di lunedì 16 e .