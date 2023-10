A L'Aquila l'Assemblea nazionale delle Province. Robaldo: "Le nostre comunità pagano incertezza istituzionale"

"Ieri, nella prima giornata dell’Assemblea delle Province d’Italia che si sta svolgendo a L’Aquila, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un messaggio chiaro a Governo e Parlamento: è necessario dare nuova forza alle Province. Il Capo dello Stato ha spiegato come la Costituzione debba essere definitivamente attuata, stante il fatto che la Repubblica avverte come un valore fondante quello della articolazione istituzionale, addirittura richiamando in capo agli enti provinciali il processo di sburocratizzazione e maggiore vicinanza delle Istituzioni ai cittadini".

Lo dichiara il Presidente della Provincia, Luca Robaldo, a margine della prima giornata di lavoro all’Assemblea Nazionale della Province d’Italia, in corso a L’Aquila.

L’Assemblea prosegue oggi, mercoledì 11 ottobre, con gli interventi dei Ministri Fitto, Zangrillo e la chiusura dei lavori del Vicepremier Salvini.