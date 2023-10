A Prazzo inaugurata la prima colonnina di ricarica per auto elettriche

A Prazzo oggi, mercoledì 11 ottobre, alla presenza del sindaco Gabriele Lice è stata inaugurata la prima colonnina di ricarica quick charge per auto elettriche.

Realizzata da Maira S.p.A., società del Gruppo Iren, è frutto di un accordo firmato tra l’azienda e l’amministrazione comunale. Hanno tenuto ad essere presenti oggi all’inaugurazione l’amministratore delegato di Iren Energia Giuseppe Bergesio, l’amministratore delegato della Maira S.p.A. Guido Barettini ed il presidente della Maira S.p.A. Mariano Allocco. Presente inoltre il sindaco di Cartignano nonché presidente dell‘Unione Montana Valle Maira Francesco Cioffi.

“L’operazione di messa in opera della colonnina, prima stazione di ricarica pubblica presente nelle alte valli Maira, Grana e Stura - spiega il sindaco Lice - è stata realizzata per rispondere all’importante espansione del mercato dei veicoli elettrici e del crescente bisogno di stazioni di ricarica per il pubblico ed appoggerà le opportunità turistiche della valle favorendone concretamente l’infrastrutturazione. Obiettivi che confermano l’attenzione al territorio della Maira S.p.A. e dell’intero Gruppo Iren.”

Una giornata davvero importante, che ha voluto essere per il Comune segno di attenzione e di avanguardia, pensando anche ai numerosi turisti che, affascinati dai panorami mozzafiato, raggiungono nelle varie stagioni l’Alta Valle Maira.