Bra, la prossima settimana apre il cantiere per la realizzazione della nuova sede del Guala

La prossima settimana si apre il cantiere per realizzare la nuova sede dell’Istituto Superiore "Ernesto Guala", che sorgerà in piazza Arpino e i cui lavori sono stati affidati alla Preve Costruzioni di Roccavione. Il consigliere provinciale Davide Sannazzaro: "Siamo contenti dell’iter: abbiamo fatto tutti i passaggi col Comune di Bra per risolvere le criticità. La scuola avrà annessa una palestra Coni, con tribune removibili, e una sala conferenze, a disposizione per la città. Un’occasione inoltre per riqualificare un’area della città".

Nel dettaglio, gli edifici che sorgeranno saranno due: uno costituito da auditorium e palestra, l’altro dalla parte scolastica, composta da 3 piani e un seminterrato. Presente anche un campo da basket esterno. Secondo quanto previsto dal Pnrr, con cui il progetto è stato finanziato, la struttura avrà un impatto ambientale pari a zero e sarà collegata al teleriscaldamento cittadino. Sarà inoltre fruibile coi mezzi pubblici, anche se il Comune studia di porre la fermata poco prima, per evitare la congestione di troppi studenti.

"Si tratta di un’operazione importante, nella cui progettazione sono stati coinvolti direttamente anche i professori, di cui abbiamo ascoltato le esigenze in materia di laboratori e grandezza delle classi", precisa Sannazzaro.