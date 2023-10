Busca: inaugurato il percorso fluviale attrezzato lungo il Maira

L’intervento prevede il proseguimento del percorso attrezzato oltre l’arco del ponte fino alla strada via Villafalletto, e si inserisce nel progetto, premiato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, che vede una partnership tra l'associazione Le Terre dei Savoia, Pro Villar e Conitours Consorzio Operatori Turistici Cuneo Alps. Il Sentiero sul Maira è un percorso turistico di 50 chilometri che collega Racconigi a Villar San Costanzo passando per Cavallerleone, Cavallermaggiore, Savigliano, Vottignasco, Villafalletto e Busca mantenendosi il più possibile nelle immediate vicinanze del torrente. E' percorribile a piedi, in mtb ed in parte anche a cavallo.

Il tratto inaugurato questa mattina sia apre da piazza Giovanni Paolo II lungo il Maira ed è affiancato da una lunga e a tratti doppia staccionata di protezione, con terrazzine panoramiche, tavoli e panchine per la sosta, nuovi alberi ad alto e basso fusto e un ponticello per l’attraversamento del canale. L’area interessata è quella lungo il torrente, in precedenza messo in sicurezza con la pulizia dell’alveo e la creazione di nuovi argini, nel tratto compreso tra la confluenza del rio Talut in borgo Biandone e i pressi della strada comunale in via Villafalletto, a ridosso del centro storico, dove si crea un cammino protetto, ideale per le passeggiate dei bambini e delle famiglie, molto facile da raggiungere dal centro cittadino.