Cuneo: la targa in memoria di Ildo Vivanti conclude il progetto "MemorArte"

Con l’affissione, avvenuta in questi giorni, della targa commemorativa in ricordo di Ildo Vivanti presso la sua abitazione (in Via Mazzini 2, a Cuneo), si conclude l’ultima tappa di “MemorArte: restituire alla Città la memoria del giovane Ildo Vivanti”, il progetto vincitore del Bando Regionale “Ogni giorno è il giorno della memoria”, diretto e promosso dalla rete culturale formata da Comune di Cuneo, Associazione Deina Torino APS, Istituto di Istruzione Superiore Sebastiano Grandis di Cuneo, Istituto Storico della Resistenza, Fondazione Nuto Revelli, ANPI e Associazione partigiana “Ignazio Vian”.

Il Comune di Cuneo, ente capofila, ha coordinato la “rete locale” di progetto, ospitando al Museo Casa Galimberti uno dei laboratori artistici indirizzati agli studenti. Ha inoltre contribuito al finanziamento del progetto realizzando “Tu sei memoria. Ricordare la Shoah con occhi nuovi” reading proposto il 27 gennaio (al mattino per le classi, tra cui le due selezionate dall’Istituto Grandis e direttamente coinvolte nel progetto, e la sera per la cittadinanza), e il reading “Libertà Freiheit Libert Freedom” offerto il 25 aprile alla cittadinanza e il giorno successivo agli student* degli istituti secondari della provincia.

In occasione dei festeggiamenti del 25 aprile, due studentesse dell’Istituto Grandis, accompagnate dalla Dirigente, hanno avuto il privilegio di incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita privata al Museo Casa Galimberti, ed illustrare il progetto, facendo dono di una delle fanzine. Il Presidente si è dimostrato attento ed interessato al racconto.

“La modalità perseguita per il raggiungimento dell’obiettivo, che contestualizzava la figura di Ildo Vivanti, ma attualizzando il discorso sui nuovi razzismi, ha previsto momenti di riflessione e dibattito e un coinvolgimento attivo nella produzione di materiali: questo metodo ha coinvolto pienamente i ragazz* partecipanti, come attori dell’esperienza vissuta – afferma Cristina Clerico, Assessora alla Cultura - La figura di Ildo Vivanti, coraggioso testimone delle vicende che segnarono profondamente il Paese, è diventata testimonianza viva, non mero ritratto storico, ed ha stimolato il dibattito sull’importanza di saper scegliere con coscienza critica, in virtù della consapevolezza della responsabilità individuale sulla storia collettiva. Uno dei punti di forza di MemorArte è certamente stata la rete dei partner, che ha saputo offrire un valore aggiunto, mettendo a disposizione capacità, esperienza e formazione. Inoltre la replicabilità delle attività realizzate rende il progetto elemento ‘vivo’ e non mera esperienza fine a sé stessa”.