I Carabinieri salvano uomo che minacciava il suicidio a Monticello d’Alba

Nel tardo pomeriggio di ieri, 10 ottobre, ha destato molta preoccupazione negli abitanti di Monticello d’Alba il tentativo di un uomo di mettere in atto un gesto anticonservativo lasciandosi cadere dal balcone di un palazzo in pieno centro.

Dapprima i passanti hanno accatastato dei materassi sotto al cornicione al quale l’uomo si era aggrappato, dal terzo piano dell’edificio adiacente alla scuole, rimanendo per lunghi minuti in equilibrio precario e minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto. Poi, fortunatamente, hanno allertato il numero di emergenza 112 che, inviava sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bra.

I Carabinieri sono riusciti a raggiungere il balcone al quale l'uomo era aggrappato in condizioni di estrema instabilità, ad afferrarlo ed a mantenerlo saldo alla ringhiera, in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto l’uomo con la scala in dotazione riuscendo a trarlo definitivamente in salvo.

L'uomo è stato quindi soccorso e accompagnato al Pronto Soccorso. Al momento non si conoscono le ragioni alla base del gesto.