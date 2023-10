Nuovo ospedale Cuneo: l’Aso cerca il supporto di un advisor per valutare la fattibilità del partenariato

A una settimana dall’incontro in Prefettura a Cuneo incentrato sull’aggiornamento dell’iter progettuale sul nuovo ospedale unico della città capoluogo l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo si mette alla ricerca di un advisor per le operazioni di valutazione in merito alla fattibilità tecnico-economica del progetto di partenariato pubblico-privato che verrà presto presentato (aggiornato) dalla famiglia Dogliani.

La ricerca scade il prossimo 25 ottobre. L’advisor si configura come elemento di supporto specialistico nella gestione della fase di istruttoria della proposta, finalizzato a valutare, in via preliminare e in sinergia con l’Azienda, la convenienza e la fattibilità della realizzazione del progetto proposto.