Piemonte e Sicilia più vicine al castello di Magliano Alfieri: due culture enogastronomiche a confronto

L’Enoteca Regionale del Roero e l’Associazione Culturale “Sicilia in Europa” organizzano il 14 ottobre a Magliano Alfieri un evento aperto al pubblico, per un confronto tra due culture enogastronomiche di eccellenza, il Piemonte e la Sicilia, al fine di evidenziare analogie e differenze dei due territori.

Si comincerà alle 17.30 nella sala degli Stemmi del Castello di Magliano Alfieri dove è in programma una tavola rotonda affidata al giornalista Gian Mario Ricciardi in cui si illustrerà la storia del Roero.

Seguirà una Masterclass guidata dall’enologo Gianni Giardina, funzionario direttivo dell’IRVO (Istituto Regionale del Vino e dell’Olio della Regione Sicilia) e dalla sommellier piemontese Barbara Bodino, con protagonisti i vini Roero Arneis, Barbera d’Alba, Sicilia Grillo, Nero d’Avola, Etna e Passito di Pantelleria.

In serata Cena di Gala con aperitivo dalle 20.15 nel ristorante Corte degli Alfieri con chef Marco Failla del “Ristorante Atmosphere” (www.chefmarcofailla.com), all’interno del Resort di Villa San Bartolo di Vittoria in provincia di Ragusa e Stefano Paganini del ristorante “Alla Corte degli Alfieri” (www.stefanopaganini.it).

Tre cantine di Magliano Alfieri presenteranno i loro vini con un loro spazio.

La sindaca di Magliano Alfieri Giacomina Pellerino è soddisfatta dell’evento: “Sono lieta che il castello, che è proprietà comunale, venga utilizzato per incontri culturali utili a promuovere il nostro territorio e i suoi prodotti. Un ringraziamento doveroso va all’Associazione Culturale Sicilia in Europa e all’Enoteca Regionale del Roero che hanno scelto come scenario dell’evento il nostro seicentesco castello”.

Anche Marco Perosino sindaco di Priocca e Presidente dell’Enoteca Regionale del Roero esprime il suo piacere per l’iniziativa: “Incontriamo molto volentieri gli amici dell'associazione "Siciliani d'Europa". Sono persone ben inserite nella società civile, con incarichi di rilievo. Saranno ambasciatori del Roero. Inoltre sarà un'occasione di incontro tra le rispettive realtà turistiche ed enogastronomiche Piemonte-Sicilia. Esistono già molti rapporti che possono ancora crescere”.

“Sicilia in Europa” è un’Associazione Culturale, con sede a Fossano, che nasce nel 2006 per volontà di alcuni siciliani residenti in Piemonte con lo scopo di promuovere il concetto di sicilianità come patrimonio e risorsa. Tra le finalità dell’Associazione troviamo quella di scoprire e riscoprire i due territori anche attraverso viaggi in Sicilia con piemontesi e siciliani in Piemonte e l'organizzazione di eventi, convegni, giornate tematiche e attività diverse sul territorio nazionale e non, in collaborazione con le varie rappresentanze istituzionali della regione Sicilia presenti sul territorio.

L’Enoteca Regionale del Roero è un’Associazione tra i Comuni del Roero con sede a Canale che raggruppa 65 aziende vitivinicole conferenti.

Costo Masterclass e cena: Per i soci “Siciliani in Europa – 50 € Per i non soci – 60 €

Per info e prenotazioni: 335 84 17 086 sig. Rita Bertolone