Santo Stefano Belbo, domenica 15 ottobre torna la “Passeggiata in rosa”

Domenica 15 ottobre, in concomitanza con "Ottobre rosa", il mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, il Comune di Santo Stefano Belbo promuove una passeggiata, naturalmente all'insegna del colore simbolo della campagna.

In Italia, si stima che oltre 45.000 donne siano colpite dal cancro alla mammella. Negli ultimi sei anni, l'incidenza di questa patologia è aumentata del 14%, con un notevole incremento del 29% tra le donne di età compresa tra i 25 e i 44 anni. Emergono dati eloquenti che confermano come la cultura della prevenzione sia un pilastro essenziale nella protezione della salute e nell'individuazione precoce della malattia. Il programma di “Prevenzione Serena”, promosso dalla Regione Piemonte, testimonia un livello di adesione alquanto simile agli anni precedenti all'epidemia di Covid-19 (fonte: Regione Piemonte).

L'obiettivo primario della "Passeggiata in rosa" che si terrà domenica a Santo Stefano Belbo, è sensibilizzare l'intera comunità sul tema del cancro femminile, mettendo in luce l'importanza degli investimenti nella prevenzione. Ma non solo: l'iniziativa mira anche a raccogliere fondi che saranno integralmente destinati alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo. Questi fondi, contribuiranno al rinnovo delle postazioni ecografiche ginecologiche presso l'Istituto di Candiolo – IRCCS, con l'acquisizione di nuovi ecografi dotati di sofisticati software di acquisizione e ricostruzione delle immagini, basati su intelligenza artificiale.

“LIFE IS PINK” è il nome della campagna giunta ormai alla sesta edizione, promossa dalla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro.

Il percorso prescelto per questa giornata, è l'itinerario della musica nei sentieri del MOM - Multimedia Outdoor Museum. L'appuntamento è fissato alle ore 14.00 presso l'infopoint in piazza Umberto I, con partenza alle ore 14.30. Successivamente, una golosa merenda sinoira sarà offerta presso l'Agriturismo "Ai Piacentini". Inoltre, il quintetto musicale "Diavoli sulle Colline" presenterà un reading musicale intitolato Dei, uomini e titani, ispirato ai Dialoghi con Leucò.

Il percorso, lungo circa 6 km, sarà guidato e è accessibile a tutti. Si consiglia l'uso di calzature da trekking e abbigliamento adeguato.

Il costo di partecipazione all'evento è di 8 euro a partecipante (gratuito per i bambini sotto i 12 anni) e l'intero importo sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo.

Per prenotazioni entro il 12 ottobre 2023, è sufficiente contattare il Comune via email all'indirizzo: turismo@santostefanobelbo.it o chiamare il numero 0141/841820.

La "Passeggiata in Rosa" è stata ideata in collaborazione con la Commissione Comunale per le Pari Opportunità di Genere, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo, l'ASLCN2, la Fondazione Cesare Pavese, il Leo Club Santo Stefano Belbo - Colline Pavesiane e Una Proloco Ci Vuole.