Tumore al seno: grazie a una chirurgia meno invasiva una donna su quattro potrà evitare la biopsia

Le pazienti coinvolte sono state suddivise in 2 gruppi: quelle del primo gruppo (“controllo”) sono state sottoposte al trattamento standard di asportazione della lesione tumorale e del linfonodo sentinella ascellare, quelle del secondo gruppo (“sperimentale”) hanno omesso di fare la chirurgia ascellare. Al termine delle terapie postoperatorie (ormonale, chemioterapia, radioterapia) le pazienti sono state sottoposte a controlli periodici e, al termine di un periodo di osservazione superiore ai 5 anni, è emerso con chiarezza il riscontro di nessuna differenza tra i 2 gruppi in termini di recidiva del tumore e di sopravvivenza.

Sono stati pertanto raggiunti gli obiettivi dello studio che erano quelli di dimostrare che in una popolazione di donne affette da tumore alla mammella che presentano caratteristiche analoghe a quelle del gruppo oggetto della sperimentazione è possibile raggiungere analoghi risultati in termini di guarigione con interventi chirurgici meno invasivi, con conseguente riduzione della morbilità attualmente riscontrata in alcuni casi (soprattutto insensibilità, formicolii e dolori al braccio) ed evidenti vantaggi per la qualità di vita delle pazienti.