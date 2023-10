Castino, lite tra padrone di casa e affittuari finisce a percosse e minacce di morte: intervenuti i Carabinieri

Nel pomeriggio di domenica 8 ottobre i Carabinieri della Compagnia di Alba hanno arrestato per rapina in concorso due soggetti maghrebini rispettivamente di 50 e 38 anni. I militari delle Stazioni di Cortemilia e Saliceto sono immediatamente intervenuti presso l’abitazione di un 32enne di nazionalità italiana, proprietario dell’abitazione ove dimorano tutt’ora i due indagati, a seguito della richiesta telefonica al 112 della vittima stessa, e hanno accertato che tra i due fratelli e il richiedente era scoppiata una violenta lite scaturita dalla richiesta, rivolta dal proprietario di casa ai due affittuari, di spostare le loro auto parcheggiate nel cortile condominiale per poter egli stesso parcheggiare nel garage.