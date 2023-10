Promuoveva a Saluzzo la cultura del dono degli organi: addio a Lino Berardo

Lino Berardo è deceduto ieri (10 ottobre) nella sua abitazione, dopo dolorosi mesi di malattia. Era un volto conosciuto nel Saluzzese, per il lavoro, ma in modo particolare per le campagne di sensibilizzazione come referente dell'Aned (Associazione emodializzati e trapiantati) alle quali dedicava tempo e passione, soprattutto nelle scuole, davanti ai ragazzi.

Del Comitato Piemonte del sodalizio era stato in precedenza vicepresidente e tesoriere.

Berardo fu uno dei primi trapiantati di reni 29 anni fa, a Nizza, seguito fin dall’81 dalla Nefrologia di Cuneo. Prima dell'intervento era stato sottoposto a dialisi. Proprio per la sua esperienza di malattia e per riconoscenza verso il donatore, era molto sensibile al tema del dono degli organi che salvano la vita, permettendo a chi è affetto da gravi patologie di trovare una cura efficace e tornare ad una esistenza piena. Come lui amava sottolineare, portando il suo esempio.

"Era un uomo mite e generoso – ricorda la moglie Susy Parola, figlia del pittore scomparso Nino Parola, maestra alla primaria “Dalla Chiesa”.

Ora in pensione, era stato dipendente dell’allora Cassa di Risparmo, nella sede di Manta e poi di una azienda di smaltimento rifiuti a Bra.

Il funerale avrà luogo domani, giovedì 12 ottobre alle 10,30 nella chiesa di Maria Ausiliatrice, partendo alle 10,15 dalla “Casa del commiato” Calosso Demaria (in via S. Nicola 23). Il rosario questa sera nella stessa chiesa alle 17,30.

Lascia la moglie Susy Parola, il figlio Christian con la moglie Marta e tutti i parenti. La salma verrà tumulata nel cimitero di Scarnafigi.