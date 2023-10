Calano le assunzioni in Piemonte, ma un'azienda su due fa fatica a trovare il candidato giusto: ecco i profili più ricercati

Crisi e incertezze rallentano i nuovi ingressi nel mondo del lavoro, in Piemonte. Per il mese di ottobre, infatti, con circa 33.540 nuovi contratti, la diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno passato è di circa 1,2 punti percentuali. Sul trimestre, i nuovi posti dovrebbero essere 84.780, con un calo di 2.680 unità.

Un'azienda su due non trova personale

Eppure, trovare personale per le imprese resta un rebus spesso senza soluzione. In oltre un caso su due. In particolare, tra le figure professionali qualificate più "rare" ci sono operatori nei servizi sanitari e sociali, ma anche meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine fisse/mobili. Quindi fabbri, ferrai, costruttori di utensili, operai specializzati addetti alle finiture nelle costruzioni, conduttori di veicoli a motore e a trazione animale e tecnici in campo ingegneristico. Lo dice il 52,3%, in aumento rispetto al 49,2% di settembre e al 47,8% di ottobre 2022. Il mancato incrocio è legato in primo luogo alla mancanza di candidati (36,0%, a fronte del 31,4% di un anno fa), seguita da un’inadeguata preparazione degli aspiranti neo-assunti (11,8%, quota leggermente inferiore rispetto a ottobre 2022).





Le difficoltà riguardano soprattutto le ricerche di candidati con istruzione tecnica superiore (ITS, 57,5%) e, a livello secondario, nel percorso socio-sanitario (il 77,0% delle assunzioni programmate è di difficile reperimento) e nella meccanica/meccatronica/energia (67,2%).