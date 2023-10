Confartigianato Cuneo alla Fiera del Marrone: oltre 50 le aziende presenti alla 24ª edizione

Saranno 52 le imprese artigiane associate a Confartigianato Cuneo presenti nel capoluogo alla 24ª edizione della Fiera Nazionale del Marrone (13 – 15 ottobre 2023) per testimoniare il valore artigiano attraverso l’unicità dei loro prodotti. Tante le aziende del "food", ma anche dei settori artistici e manifatturieri animeranno questi ormai prossimi tre giorni di festa tra profumi, sapori e tradizione del territorio cuneese.

Oltre alla partecipazione delle aziende, che quest’anno occuperanno settanta spazi espositivi, come ormai è consuetudine verranno proposti anche interessanti momenti di animazione con lavori dal vivo e show cooking. In particolare, nelle mattine di sabato e domenica, presso il Rondò dei Talenti, Confartigianato Cuneo ha organizzato l’evento “Mani in Pasta”, un richiamo esplicito al prodotto artigianale celebrato nel suo volume 2023 “Esperienze Artigiane – nella Granda on the road”. In entrambi gli appuntamenti lo chef Poldo del ristorante Il Portichetto di Caraglio creerà in diretta ricette di pasta alle castagne.

E sarà sempre la pasta a farla da padrone insieme a tante altre prelibatezze. Abbinate ad ottime birre artigianali, nel punto ristoro ubicato in piazza Galimberti, dove si cimenteranno nella cucina i rappresentanti dei “creatori d’eccellenza”, il progetto promosso da Confartigianato Cuneo per valorizzare l’abilità e la creatività artigianale nella trasformazione del cibo.

«La partecipazione alla Fiera nazionale del Marrone – commentano Luca Crosetto e Valerio Romana, presidente provinciale di Confartigianato Cuneo e presidente della Zona di Cuneo – fa parte di una importante strategia promozionale a favore delle imprese associate, che di anno in anno ha visto consolidarsi la liasion tra la nostra Associazione e le Istituzioni, creando una rete virtuosa a sostegno dell’intero territorio. Essere presenti nelle manifestazioni più significative a livello locale rappresenta una vera opportunità per le imprese che hanno modo di pubblicizzare i loro prodotti di qualità ad un pubblico sempre più numeroso ed attento. Gli innumerevoli appuntamenti fieristici che si susseguono nel Cuneese durante la stagione autunnale diventano vetrine privilegiate per le piccole e medie imprese artigiane che racchiudono a loro interno saperi antichi e moderni del prestigioso ed inimitabile “ben fatto”».