Guido Zuffa nuovo direttore generale di Raspini SpA

Guido Zuffa, 59 anni, manager cha ha maturato una trentennale esperienza nel campo commerciale di aziende multinazionali e imprenditoriali italiane, porta in Raspini una considerevole esperienza acquisita in aziende leader nel comparto del largo consumo, oltre a una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato e delle strategie, che gli consentiranno di operare con efficacia in un ambiente competitivo.

La visione di Zuffa nell’intraprendere questo nuovo percorso in Raspini si basa su tre principi fondamentali, principi che di fatto rispecchiano quella che è la filosofia sviluppata negli anni dall’azienda di Scalenghe: innovazione, collaborazione e crescita sostenibile.

“Come prima cosa desidero ringraziare la famiglia Raspini per avermi concesso questa straordinaria opportunità e per la fiducia che ha riposto in me. Sono fermamente convinto che solo attraverso un costante impegno nell’innovazione possiamo rimanere al passo con l’evoluzione del mercato e soddisfare le esigenze in continua trasformazione dei nostri clienti – dichiara Guido Zuffa, e aggiunge - La collaborazione, sia interna che esterna, è essenziale per sviluppare sinergie, scambiare idee e creare un ambiente in cui ognuno possa dare il massimo. Infine, ma non ultima, la crescita sostenibile, obiettivo che mira a bilanciare il nostro successo economico con la responsabilità sociale e ambientale.”