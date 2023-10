La rinascita di Ostana raccontata al Festival dell'Economia Civile di Firenze

La rinascita di Ostana, piccolo Comune dell’alta Valle Po è stata raccontata dalla sindaca Silvia Rovere al Festival dell'Economia Civile che si è tenutosi la scorsa settimana a Firenze. Con Ostana sono stati invitati i sindaci dei Comuni di Castiglione della Pescaia (Grosseto) e Grottaferrata (Roma) per parlare di 'BenVivere', qualità che viene sempre meno soprattutto nei grandi centri abitati.

Il tema del Festival dell’Economia civile di quest’anno era “Oltre i Limiti” con la forza di un impegno volto al bene comune prima che al profitto individuale.

Sono stati quindi chiamati a testimoniare a Palazzo Vecchio, nel cuore di Firenze, i tre sindaci che hanno ‘raccontato’ l’esperienza di crescita dei loro paesi. Per Rovere è stata l’occasione per ripercorrere il caso di Ostana, dal dramma dello spopolamento, alla scommessa di un reinsediamento basato su giovani, attività e futuro.

La sindaca ha raccontato la storia della trasformazione di Ostana che negli anni Ottanta stava scomparendo a causa dello spopolamento, aveva infatti solo più 5 abitanti rispetto ai 1.500 di decenni prima. “Siamo partiti dalle comunità per cambiare la rotta di un luogo che non era assolutamente di ‘ben vivere’ – spiega Rovere - . La vita era grama, non c’erano servizi, niente riscaldamento, né bagno in casa. Ora Ostana è un paese vivo, con spazi che consentono alle persone di realizzare i propri progetti di vita”.

Nel piccolo borgo montano che si affaccia sul Monviso negli ultimi anni c’è stata un’inversione di tendenza: oggi gli abitanti stabili sono circa un’ottantina ed è stato aperto un asilo nido con due bambini locali e altri sei che arrivano dal fondovalle, segno di rinascita.

In un momento particolarmente delicato, in cui il termometro del ‘buon vivere’ in Italia attesta un calo generale della qualità della vita, c’è un grande bisogno di storie di ripartenza possibili basate sul senso di comunità, come quella di Ostana.