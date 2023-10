A Savigliano s'inaugura una mostra fotografica del Gruppo Missionario Tanzania

Sabato 21 ottobre a Savigliano ci sarà l’inaugurazione di una mostra fotografica e la presentazione di un libro sui 50 anni di storia del GMS.

L'appuntamento è presso l'ex Confraternita di S. Giovanni - Agorà - in via Torino n.3.

Il programma prevede alle 16 la presentazione dei libro sui 50 anni del GMS.

La mostra resterà aperta sabato 21 ottobre - h 15-20 e domenica 22 ottobre - h 9-12 / 15-19. Ancora lunedì 23 ottobre - h 16-19, martedì 24 ottobre - h 9-12. Mercoledì 25 0ttobre la Santa Messa alle ore 18 nella chiesa di San Pietro.

Il GMS è un’associazione che lavora nel campo della solidarietà e della cooperazione con i paesi più poveri del pianeta.

L'obiettivo è di essere vicini ai missionari, alle missionarie e ai volontari laici che operano in questi paesi, con l'amicizia, la preghiera e il sostegno economico.

I volontari si ritrovano con regolarità per pregare e organizzare le iniziative di aiuto concreto. Attualmente il Gruppo conta circa 30 soci, di cui la metà con compiti operativi.

Nel 1973 Guido Operti con alcuni amici fonda a Savigliano il Gruppo Missionario Tanzania con lo scopo di sostenere Padre Franco Sordella, un missionario saviglianese partito in quegli anni per la Tanzania. Negli anni ’80 il nome cambia in Gruppo Missionario Giovani, essendone entrati a far parte giovani provenienti dalle parrocchie cittadine. Nel corso degli anni l’impegno si estende anche ad altri missionari, aumentano i progetti e con essi il numero dei giovani volontari.

Dal 2002 viene assunta la nuova denominazione “Gruppo Missione e Sviluppo” (GMS) per ribadire l’impegno alla “missione” intesa come annuncio del Vangelo, ed allo “sviluppo”, rivolto alla promozione umana come miglioramento delle condizioni dei popoli più poveri e per un mondo più giusto. Il nome riflette anche la diversa composizione del Gruppo, di cui ora fanno parte prevalentemente persone adulte.

Nel 2003 il GMS diventa Associazione Onlus. In contemporanea si apre una proficua collaborazione con alcuni amici di Torino, che costituiscono tuttora il “secondo ramo” dell’associazione.

Nel 2015 è scomparso padre Silvio Sordella, missionario in Etiopia. I soci hanno continuato le sue attività con il sostegno della Casa Famiglia e dei Malati di Lebbra a Shashemane, città dove operava.

Nell’estate del 2016 la Faraja House (Casa della Consolazione) di Mgongo (Tanzania) gestita da Padre Franco Sordella è stata colpita da un incendio che ne ha distrutto parte della struttura. La nuova Faraja, ricostruita interamente, è stata inaugurata a fine 2019, grazie all’aiuto di tanti benefattori.

Le risorse arrivano dalle offerte di amici e sostenitori, da contributi di enti, dalle “adozioni a distanza” di ragazzi/e e famiglie in difficoltà, e da “adozioni” di progetti a lungo termine, per dare continuità nel corso degli anni alle attività delle missioni. Attualmente le adozioni a distanza sono verso la Tanzania (Padre Franco Sordella), l’Etiopia (Casa Famiglia e assistenza ai Malati di Lebbra) e la Liberia (Suor Annella Gianoglio). Un aiuto finanziario arriva anche dai mercatini periodici in cui proponiamo articoli di cucito, allestiti in occasione di festività e ricorrenze.

Nel 2000 è stato pubblicato il libro “Esci dalla tua terra – Storie di missionari saviglianesi”.

Nel 2004 è stato diffuso il calendario “Volti d’Etiopia” e nel 2006 il calendario “Faraja”.

Nel corso sono state appoggiate altre iniziative in Brasile, Burundi, Albania, Capo Verde, Haiti, con l’aiuto di privati e associazioni.

Con i proventi del 5 per mille, e grazie alla collaborazione con altre realtà del territorio che prosegue tuttora, sono stati sostenuti progetti in R.D. Congo, Camerun, Costa d’Avorio, Kenya, Burkina Faso, Cambogia, Terra Santa, Liberia, Etiopia.

Nel 2023 si festeggia il 50° dalla fondazione.