Al PETSFESTIVAL 2023 i gatti più belli del mondo

Coral Master sarà il titolo del vincitore assoluto dell’esposizione felina internazionale che si terrà in occasione della decima edizione di Petsfestival in programma a Cremonafiere sabato 14 e domenica 15 ottobre.

Al Coral Jubilee Show partecipano oltre 150 gatti provenienti da tutta Europa, tra loro il gattino Pablo, unico esemplare di Transylvanian Cat iscritto al libro genealogico, si tratta di una nuova razza felina originaria della Romania, dal colore nero con coda, dita/piedi, orecchie e muso bianco argenteo. Ci saranno anche il primo esemplare di Toybob, e il Munchkin, detto anche il gatto bassotto caratterizzato dalle sue zampe particolarmente corte. Gli American Curl, una razza originaria degli Stati Uniti che prende il nome dalle caratteristiche orecchie a forma di ricciolo ritorto verso dietro, una particolare mutazione genetica apparsa per la prima volta 35 anni fa. Sabato 14 ottobre un momento speciale sarà dedicato ai gatti presenti di provenienza russa, tra cui i Siberiani e i Kurillian Bobtail; domenica 15 ottobre i protagonisti saranno i gatti a pelo lungo rappresentati principalmente dai Persiani. Il concorso è aperto anche ai gatti di casa senza pedigree che possono partecipare allo show nella loro specifica categoria.

L’iniziativa è organizzata da Serenissima Cat Club, con sede a Ferrara, che raduna allevatori che si occupano di tante razze di gatti, quelle più vecchie come gli abissini, i certosini, i thai; e anche più nuove nuove come i ragdoll e gli esotici, razze rare come i devon rex e gli sphinx, razze naturali come i Norvegesi delle Foreste, i Maine Coon, i British.

Petsfestival 2023 è l’evento all-pet più grande d’Italia con oltre 27.000 mq espositivi, più di 200 espositori, oltre 80 eventi in due giorni, tra cui spettacoli, concorsi ed esposizioni internazionali, laboratori interattivi, presentazioni, approfondimenti e workshop realizzati in collaborazione con istituzioni e associazioni di settore. Tantissime le specie in esposizione: oltre 200 conigli, più di 150 gatti, 300 colombi ornamentali e ancora acquariologia dolce e marina, rapaci, pony, asinelli, cavalli, rettili, roditori, ornitologia, verde.

PROGRAMMA PETSFESTIVAL COMPLETO https://petsfestival.eu/