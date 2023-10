Cuneo: si presentano le nuove attività didattiche del Parco Fluviale Gesso e Stura

La nuova programmazione di attività didattiche per l’anno scolastico 2023/24 si inserisce nel percorso di promozione dell’educazione ambientale che il Parco sostiene fin dalla sua istituzione, nel 2007, e che ha visto crescere negli anni sia il ventaglio delle proposte che il numero dei partecipanti. L’anno scorso ha registrato il coinvolgimento di oltre 7000 studenti, per un totale di 200 scuole provenienti non solo dalla Provincia di Cuneo, ma anche dal territorio nazionale e dall’estero.

Forte di questi importanti risultati, anche quest’anno il Parco propone un ricco catalogo di iniziative rivolte a tutte le scuole, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, già presentate in anteprima il 6 settembre scorso presso il Rondò dei Talenti di Cuneo.

Il ventaglio delle proposte è articolato in progetti specifici per i diversi ordini e gradi scolastici, raccolti in due cataloghi: uno dedicato alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado e uno rivolto alla secondaria di secondo grado, consultabili sul sito del Parco fluviale Gesso e Stura: https://www.parcofluvialegessostura.it/eventi-e-eventi/attivita-didattiche/.

Le attività sono raggruppate in 4 aree tematiche: Outdoor&Benessere, Ecologia, Biodiversità e Alimentazione, Paesaggi fluviali, Educazione alla sostenibilità e sono strutturate in forma laboratoriale o di esperienza attiva sul territorio, attivate come singolo incontro oppure impostate in forma progettuale su più giornate.

Da non perdere le proposte Parco+ grazie alle quali all’attività ambientale al Parco, viene abbinata un’attività culturale sul territorio in collaborazione con altri attori tra cui Rondò dei Talenti, Città dei Talenti, Compagnia Il Melarancio e Mu.Sa Kids di Saluzzo.

La novità dell’anno scolastico 2023-2024, è la proposta didattica e formativa gratuita Le valigie del cambiamento, destinata alle scuole primarie della provincia di Cuneo, realizzata nell’ambito di “Lungo le vie dell’ACQUA: Ambiente, Cultura, Qualità di Vita per Educare alla Cittadinanza Globale”, progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Il progetto permetterà a 20 classi della scuola primaria di accedere gratuitamente a laboratori didattici a tema ambiente e sostenibilità e prevede anche incontri di formazione sull’Educazione alla Cittadinanza Globale, ai quali gli insegnanti referenti delle classi ammesse al percorso potranno accedere gratuitamente.

Nel corso dell’anno scolastico si svolgeranno inoltre i consueti corsi di formazione gratuiti per il personale docente.

Tutte le proposte didattiche verranno illustrate in un incontro online programmato per giovedì 12 ottobre alle ore 17.