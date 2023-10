Domani aprono le iscrizioni alla 40ª edizione Stracôni: disponibili 19.500 biglietti

Giovedì 12 ottobre si aprono le iscrizioni alla 40^ edizione della Stracôni 2023, in programma domenica 12 novembre. Le iscrizioni chiuderanno giovedì 9 novembre oppure al raggiungimento di quota 19.500 (19000 liberi e 500 dog).

La quota di partecipazione, fissata come sempre a 5€ a persona, potrà essere destinata interamente ai contributi proprio grazie al carico delle spese organizzative preso in gestione completamente dagli sponsor.

In piazza come sempre il presidente della Stracôni Fabrizio Giai, i fedelissimi del Comitato Organizzatore, le autorità e le mascotte Mina e Cam che aspettano tutti i partecipanti amanti dei social per scattarsi un selfie da condividere sulle pagine ufficiali con il tag Stracôni

Le iscrizioni sono possibili presso tutte le associazioni sportive e le scuole che accedono alla speciale classifica per l’assegnazione dei contributi.

PUNTI DI ISCRIZIONE “LIBERI”

IL PODIO SPORT: Via Valle Po, 99 – CUNEO Tel. 0171 413210

BOTTA & B: Corso Nizza, 7 – CUNEO Tel. 0171 690310

BOTTA & B: Piazza C. Battisti, 3 – MONDOVÌ Tel. 0174 42130

Oppure sul sito sono disponibili 200 pettorali: www.straconi.it



MONGE DOG: € 8,00 (accompagnatore € 5,00 e cane € 3,00)

A.S.D. IL PODIO: Corso Dante, 25 – CUNEO Tel. 0171 631954

DOG SERVICE presso i punti vendita di: Cuneo, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo, Villanova Mondovì.



Riconoscimenti: ogni iscritto, con il pettorale, avrà in omaggio la Stracôni Card per un anno di vantaggi commerciali da utilizzare comodamente tramite l’APP gratuita STRACÔNICARDAPP. Ogni partecipante alla Stracôni all’arrivo riceverà: uno speciale magnete celebrativo delle 40 edizioni Stracôni ed un sacchettino di mele Gala, in collaborazione con Asprofrut.

In piazza Galimberti, inoltre, insieme al consueto ‘Villaggio Stracôni’ verrà allestito il ‘Villaggio della Salute’ aperti per tutto il fine settimana dal 10 al 12 novembre, con i seguenti orari:

VENERDÌ dalle 17,00 alle 19,00

SABATO dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00

DOMENICA dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00.

Al Villaggio Stracôni si potranno visitare gli stand espositivi in un’apposita tensostruttura riscaldata di 700 m², che offre 48 spazi espositivi. Si tratta di una vetrina dell’eccellenza industriale, artigianale, commerciale e turistica della Città e della Provincia Granda.

Anche nel corrente anno, in collaborazione con la Banca di Caraglio e CSV Società Solidale – Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Cuneo, verrà allestita un’area espositiva denominata “Isola del volontariato”, vale a dire un’area di 10 stand che verranno messi a disposizione di Associazioni e Cooperative che operano nel volontariato, dando loro l’opportunità di far conoscere il lavoro che svolgono ed i loro progetti. Il nuovo Villaggio della Salute, è uno spazio dedicato a chi ha voglia di prendersi cura di sé.