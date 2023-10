Festiona, domenica 15 ottobre torna la tradizionale Castagnata di solidarietà festionese

Domenica 15 Ottobre, a partire dalle ore 14, torna la “Castagnata di solidarietà festionese”.

Come per gli anni scorsi, oltre alla distribuzione di “Mundai”, verranno organizzati dei giochi di abilità per adulti e bambini, il pozzo di San Patrizio, la stima del peso, i pacchi sorpresa, il pane fatto al forno frazionale e mille altre sorprese.

Nel pomeriggio di domenica saranno distribuiti “mundai e vin brulè”, si potranno gustare le torte, il pane appena sfornato nel forno della frazione e tantissimi altri prodotti locali.

Ci saranno i giochi popolari per tutte le età, per i più piccini il Pozzo di San Patrizio da dove si potranno estrarre premi a sorpresa ed esposizioni di prodotti artigianali per le vie del paese. Il pomeriggio sarà allietato dal gruppo folcloristico La Malinteisa accompagnato dalle note musicali dei Sensa Nom.

Come sempre siamo pieni di energia, voglia di aiutare e di essere solidali con chi soffre e per questo quest’anno la castagnata sarà a favore dell’Associazione “RESPIRO LIBERO ONLUS” che si occupa della ricerca per la Fibrosi Cistica al Regina Margherita dove al suo interno ha creato una nuova ala per permettere ai famigliari dei bambini affetti da questa patologia una permanenza più agevole al loro fianco.