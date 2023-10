Halloween al Castello di Serralunga: visita del maniero alla luce delle torce

Appuntamento al buio con il passato, al castello di Serralunga: la notte di Ognissanti di tre anni importanti per il castello, 1357, 1616 e 1959, per ricordare tre momenti speciali della sua storia nella suggestione del buio. Non un Halloween di mostri, dunque, ma un’esperienza immersiva per scoprire come questa notte speciale è stata vissuta, in passato, fra queste antiche stanze. Dopo il successo dello scorso anno, la Barolo&Castles Foundation torna a proporre il format di visita “Era una notte buia”, un’inedita avventura all’interno del maniero di Langa, sulle tracce del suo antico passato.

Martedì 31 ottobre il castello prolungherà quindi il suo orario di apertura per cinque speciali turni di visita in notturna. Con il solo ausilio di una torcia elettrica (che i visitatori dovranno portarsi da casa) e accompagnati da una guida esperta, i partecipanti potranno scoprire il maniero trecentesco di Langa privo di corrente elettrica: quasi come le persone che lo hanno frequentato, in questa stessa notte del 31 ottobre, ai tempi di Pietrino Falletti, primo signore di Serralunga, e poi ancora, in occasione dell’assedio da parte dei mercenari spagnoli guidati da Pedro da Toledo e, infine, ai tempi del restauro seguito all’acquisizione da parte dello Stato. Tre, infatti, gli episodi della storia avvenuti nel castello di Langa proprio nella data di fine ottobre, che il pubblico potrà rivivere in occasione di questo Halloween.

“Era una notte buia” è pensato per far vivere ai visitatori un’esperienza insolita ed emozionante, attraversando gli spazi dell’imponente maniero dotati esclusivamente di torce elettriche per illuminare il cammino lungo i diversi piani del castello e alla ricerca delle voci dei suoi antichi abitanti. Non la consueta visita, quindi, ma l’occasione di “mettere in luce” curiosità e dettagli che solo nell’occasione di una serata così particolare vengono raccontati. In un’atmosfera che avrà modo di condurre il pubblico in un viaggio nel tempo, fino alle origini del castello nobiliare che, da oltre sette secoli, domina la sommità della collina del piccolo borgo di Langa.

Inoltre, al termine dell’avvincente visita, la Pro Loco di Serralunga offrirà a tutti i partecipanti un bicchiere di vin brûlé.

I cinque turni di visita di “Era una notte buia” sono in programma alle 19,00 - 19,45 - 20,30 - 21,15 - 22,00.

La visita è consigliata esclusivamente sopra i 12 anni di età, non si tratta infatti di una festa di Halloween per bambini, ma una visita al castello con un taglio particolare.

Le prenotazioni sono fortemente consigliate (massimo 25 persone per gruppo). Si consiglia di indossare scarpe comode e abiti caldi. Costo: 10 euro (tariffa unica per tutti).

Per info e prenotazioni scrivere a info@castellodiserralunga.it