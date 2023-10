Non solo la “Cena del margaro”, ma anche il pranzo della domenica al Parco “La foglia” di Paesana

Non solo la tradizionale “Cena del margaro”, ovviamente libera a tutti, per celebrare l’avventura demontificazione, che verrà servita sotto la struttura coperta già presente in loco e prevede, come menù, vitello tonnato, tomino al verde, insalata autunnale, cotechino con fonduta, cosciotto al forno con contorno, dolce, un quarto di vino dolcetto, acqua a 25 euro (10 euro soltanto, per i bambini cui verranno serviti salsiccia o hamburger con patatine, dolce ed acqua).

Ma anche il pranzo di domenica 15, che prevede a corollario giochi in legno e ho-kart per bambini ed adulti, durante il quale si potranno gustare pizza in collaborazione con la pizzeria “Piedigrotta”, hamburger, panini con salsiccia, patatine e molto, molto altro.

Ci sarà anche il Parco “La foglia” del Lungo Po di Paesana a fare da supporto all’edizione 2023 di “PaesanAinpiazzA” la rassegna dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e della zootecnica locale in programma a Paesana nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 ottobre prossimi.

L’ennesima occasione, in questo splendido spazio verde attrezzato, davvero da non perdere.

Consigliatissisma la prenotazione per entrambe i momenti ai numeri 338.3628667 o 350.0192305.