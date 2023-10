Da venerdì la Fiera del Marrone a Cuneo: tre giorni dedicati alle eccellenze territoriali

Conto alla rovescia per la Fiera del Marrone a Cuneo, dove già fervono i preparativi ed è in corso l'allestimento degli stand per questa 24ª edizione, che si svolgerà dal prossimo 13 ottobre, con il taglio del nastro, fino a domenica 15.

La manifestazione fa della qualità la sua bandiera e per tre giorni il centro storico di Cuneo si riempie di profumi, sapori e colori nelle principali piazze della città, permettendo di gustare e apprezzare i migliori prodotti enogastronomici ed artigianali dell’Italia e dell’Europa. La Fiera al contempo rappresenta anche un'imperdibile occasione per sostenere il turismo locale cuneese, valorizzando la bellezza della città di Cuneo e delle vallate circostanti e pubblicizzandone le specificità territoriali enogastronomiche.

Questo il programma completo della Fiera:

Venerdì 13 ottobre 2023

INAUGURAZIONE DELLA FIERA

ore 11.00

presso Sala San Giovanni - Via Roma n. 4



FATTORIE DIDATTICHE COLDIRETTI

dalle 8.00 alle 20.00

Attività didattiche laboratori del gusto, fattoria con animali ed attività di intrattenimento proposte da Coldiretti Cuneo, con la collaborazione delle aziende agricole aderenti.

Giardini Fresia Lungogesso Giovanni XXIII.

PALACLIMA

dalle 9.00 alle 23.00

L’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime ed il Parco fluviale Gesso e Stura in occasione della Fiera Nazionale del Marrone saranno presenti con un Infopoint e attività di animazione per bambini.

Largo Audiffredi



CONVEGNO "DUE PROGETTI PER LA FILIERA FORESTALE: REACTION E CLUSTER LEGNO PIEMONTE"

alle 15.00

Evento divulgativo a cura dell'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali (DISAFA)

Villaggio del Castagno - Piazza Europa

Per iscrizioni: https://cuneo2progettipsr.eventbrite.it/ - Previsti Crediti Formativi Professionali

Scarica qui la locandina

ANTEPRIMA SCRITTORINCITTA' | Salvatore Giannella presenta Michele Ferrero. Condividere valori per creare valore (Salani).

dalle 18.00 alle 19.30

Le intuizioni geniali, la visione internazionale, la capacità di ascoltare gli altri. La prima biografia dell’uomo simbolo dell’eccellenza italiana: l’inventore della Nutella.

Intervista l’autore Giuliana Cirio, Direttore di Confindustria Cuneo

Incontro gratuito, prenotazioni online sul sito scrittorincitta.eventbrite.it

Confindustria Cuneo, Sala Ferrero, Via Vittorio Bersezio, 9

Per maggiori info: 0171 444820/821 | scrittorincitta(at)comune.cuneo.it | www.scrittorincitta.it



OLD GARAGE REUNION

dalle 20.30 alle 23.00

Spettacolo musicale di rock progressive anni 70-80-90

Piazza Foro Boario

Info: Albo d’onore degli Uomini di Mondo e-mail uominidimondocn(at)gmail.com

Sabato 14 ottobre 2023 CONCORSO NAZIONALE DI DOLCI CASTAGNE MARRONI E FARINA DI CASTAGNE - I DOLCI

dalle 8.00 alle 17.30

17^ edizione del concorso gastronomico sul castagno. Sono previste due categorie di partecipanti: “Professionisti” e “Non Professionisti”. I dolci saranno suddivisi in due sezioni: “Dolci al cucchiaio” e “Dolci da forno” (torte, biscotti e dolci lievitati). La partecipazione è gratuita.

Sala San Giovanni - Via Roma 4 – Cuneo

Il regolamento e la scheda di partecipazione al concorso sono disponibili al seguente link.

Info: Associazione Nazionale Città del Castagno - www.cittadelcastagno.it - e-mail presidente(at)cittadelcastagno.it

PALACLIMA

dalle 9.00 alle 23.00

L’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime ed il Parco fluviale Gesso e Stura in occasione della Fiera Nazionale del Marrone saranno presenti con un Infopoint e attività di animazione per bambini.

Largo Audiffredi

CONVEGNO MONTAGNA: TURISMO… DA VIVERE

alle 9.30

Le risorse, le tendenze e le opportunità di sviluppo per un turismo di montagna sostenibile. Convegno organizzato da CIA Agricoltori Italiani di Cuneo.

Spazio Incontri Fondazione CRC – Via Roma, 15

Info e segreteria organizzativa CIA Cuneo – Piazza Galimberti, 1/C – tel. 0171.67978

MARCHIO DI QUALITA’ DEL PARCO APAM

dalle 11.00 alle 12.30

Presentazione e assegnazione del marchio di qualità dell’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime alle prime imprese aderenti.

Salone d’Onore del Municipio – Via Roma, 28 Cuneo FATTORIE DIDATTICHE COLDIRETTI

dalle 10.00 alle 20.00

Attività didattiche laboratori del gusto, fattoria con animali ed attività di intrattenimento proposte da Coldiretti Cuneo, con la collaborazione delle aziende agricole aderenti.

Giardini Fresia Lungogesso Giovanni XXIII

Domenica 15 ottobre 2023

RANDONNÉE DEL MARRONE

dalle 07:00 alle 08:30

12^ edizione - Manifestazione ciclistica non competitiva.

Randonnée con 3 percorsi a scelta (68 km Via Blu- 135 km Via Rossa - 204 km Via Nera)

Partenza dalle ore 7.00 alle ore 8.30

Ritrovo, iscrizioni, partenza e arrivo presso la Casa del Fiume Parco Fluviale Gesso Stura - Via Parco della Gioventù 11.

Costo iscrizione di ogni singola prova € 15,00 entro il 13/10/2023 – Iscrizioni al mattino del 20/09/2023 € 20,00 di cui € 5,00 devoluti alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Odv Piemonte

Info: A.S.D. Cuneo Bike 349/0088514 346/2320430 339/6489339 www.asdcuneobike.it

SCACCO AL MARRONE

dalle 8.00 alle 22.00

11^ edizione - Torneo omologato F.I.D.E. (Federazione Internazionale di scacchi) Semilampo regionale

Salone d’Onore del Palazzo Municipale - Via Roma, 28

Info: Associazione Scacchistica s.d. Cuneese - e-mail scacchicuneo(at)gmail.com

FATTORIE DIDATTICHE COLDIRETTI

dalle 8.00 alle 20.00

Attività didattiche laboratori del gusto, fattoria con animali ed attività di intrattenimento proposte da Coldiretti Cuneo, con la collaborazione delle aziende agricole aderenti.

Giardini Fresia Lungogesso Giovanni XXIII.

PALACLIMA

dalle 9.00 alle 23.00

L’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime ed il Parco fluviale Gesso e Stura in occasione della Fiera Nazionale del Marrone saranno presenti con un Infopoint e attività di animazione per bambini.

Largo Audiffredi

ADUNATA DEGLI UOMINI DI MONDO

dalle 10.15 alle 12:30

22^ edizione – Corteo itinerante e consegna del premio Uomo di Mondo dell’anno

Da Piazzetta Totò a Piazza Foro Boario

Info: Albo d’onore degli Uomini di Mondo - e-mail uominidimondocn(at)gmail.com



LABORATORIO DEL GUSTO

dalle ore 10.30 alle 12.00

Degustazione guidata: abbinamento della castagna e del cioccolato con prodotti Slow Food del territorio.

Evento su prenotazione: info Condotta Slow Food di Cuneo – Sig. Guido Giordana 338.7711317

Piazza Europa – Villaggio del Castagno

Scarica qui la locandina

11^ EDIZIONE CUNEOVUALA’ - RASSEGNA SU “TORRI CASTELLI FORTEZZE”

Mostra dei carnet de voyage dal giovedì alla domenica: 15:30-18:30

Mostra personale di Anna Regge e collettiva di professionisti e studenti del taccuino d’artista in collaborazione con Alliance Française di Cuneo e Association Il Faut Aller Voir di Clermont Ferrand.