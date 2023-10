L’associazione no-profit “Il gatto per te" Odv nata tre anni fa a Cervasca a difesa degli animali, lancia l’appello per la ricerca urgente di una balia per gattini.

Cinque micetti di circa un mese sono rimasti senza la mamma. Si trovano tra Margarita e Morozzo. Piangono e non mangiano, scrivono pubblica l'associazione sulla pagina facebook. Per informazioni: Patrizia Falco telefono 340 6350403