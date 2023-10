Giornata della Menopausa: nutrizionisti, endocrinologi e ginecologi del Santa Croce rispondono alle donne

In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda organizza l’(H) Open Day Menopausa coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

"Con l’allungamento dell’aspettativa di vita, la donna oggi ha la prospettiva di trascorrere in menopausa circa trent’anni: un lungo periodo in cui una corretta informazione, un’attenta prevenzione e un’adeguata terapia ormonale sostitutiva, quando necessaria, possono contribuire significativamente a migliorare la qualità della vita con un impatto sulle malattie croniche degenerative", dichiara Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda.

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle organizza infopoint e consulenze.

Infopoint telefonico: "Stili di vita salutari e corretta alimentazione in menopausa".

I professionisti della Struttura complessa Dietetica e Nutrizione Clinica risponderanno ai quesiti e forniranno consigli sull'importanza di seguire stili di vita salutari e una corretta alimentazione in menopausa.

E' possibile telefonare il 18 ottobre dalle 9.30 alle 13.00 al numero 0171/642465. Non è necessaria la prenotazione.

Infopoint telefonico: 'L'endocrinologia dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo risponde ai quesiti su menopausa e osteoporosi'

I professionisti della Struttura complessa Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo risponderanno ai quesiti su menopausa e osteoporosi. E' possibile telefonare il 18 ottobre dalle 14.00 alle 15.00 al numero 0171/642773. Non è necessaria la prenotazione.

Consulenze ginecologiche: accesso libero ma su prenotazione presso il Centro Salute Donna – Ospedale S. Croce. Telefonare per prenotazione fino al 17 ottobre allo 0171 6423602 dalle ore 8.30 alle 15.00.