Saluzzo: docenti svedesi in visita al "Denina Pellico Rivoira"

Nella giornata di martedì 11 ottobre sei docenti di una Scuola di Göteborg, in Svezia, sono venuti in visita presso il “Denina Pellico Rivoira”, nell’ambito del Progetto Erasmus+. L’iniziativa si inserisce nel programma di mobilità dei docenti, organizzato dal Consorzio Erasmus+ dedicato all’inclusione che vede come capofila l’IC “Carducci” di Busca, che durerà una settimana e toccherà altre scuole del Consorzio e prevede iniziative molto interessanti.

Gli insegnanti in visita hanno potuto assistere ad alcune lezioni dedicate al tema dell’inclusione, mirate al raggiungimento delle competenze in modo attivo e coinvolgente, e hanno potuto vedere con quali metodologie sia affrontato nella nostra scuola. Inoltre, attraverso una presentazione, è stato loro illustrato il cammino storico e legislativo del processo di inclusione nella Scuola italiana.

Durante il pomeriggio, i docenti in visita hanno incontrato i ragazzi del Centro Diurno “le Nuvole” che, accompagnati dagli educatori, hanno illustrato loro il progetto artistico inclusivo “Sfumature essenziali”. che prevede la decorazione di Via Gualtieri. In seguito, sono stati accompagnati dal Professor Franco Giletta nella visita delle bellezze artistiche e storiche della città di Saluzzo.