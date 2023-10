Studenti del Cuneese ad Arezzo per il progetto educativo Rondine

Ad Arezzo, presso il borgo medievale di Rondine – Cittadella della Pace, si è svolta giovedì 30 settembre la cerimonia di inaugurazione dei percorsi formativi per l’anno scolastico 2023/24.

Vi hanno partecipato anche gli allievi della provincia di Cuneo partecipanti al progetto nei licei di Mondovì, Cuneo e Alba, insieme ai consiglieri della Fondazione CRC Giuliana Turco e Carla Revello.

La fondazione cuneese infatti ogni anno mette a disposizione del progetto delle borse di studio. Nel corso della mattinata sono state presentate la nuova generazione della “World house” e degli alunni e le alunne della classe del Quarto Anno.

Rondine è un particolare progetto educativo, un percorso scolastico che ha la sua peculiarità nelle sinergie che promuove con le attività del territorio, dalle aziende alle associazioni e le istituzioni. Nel corso della presentazione si sono avvicendati al microfono i responsabili, operanti in Rondine, della World House, del Qar, della sperimentazione sezioni Rondine nelle scuole italiane aderenti e dell’accademica Julie Meltzer. È stato sottolineato in particolare il valore del metodo nella comunità, perseguendo un approccio relazionale al conflitto e mettendo al centro la persona nella sua individualità.

Sono seguiti gli interventi dei soci delle fondazioni delle Casse di Risparmio di diverse province della penisola, che attraverso il loro contributo sostengono la missione di Rondine di formare giovani attivi, incisivi nei rispettivi territori. Alla cerimonia sono intervenuti anche Alessandro Amadori, delegato del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e Franco Vaccari, presidente di Rondine Cittadella della Pace, che hanno annunciato l'avvenuta sottoscrizione, tra Rondine e il MIM, del protocollo d'intesa sulle sezioni Rondine; accordo teso a favorire i valori del dialogo, dell'inclusione e della cittadinanza attiva. Il dottor Amadori ha, infatti, auspicato che, non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo, possano essere create classi Rondine, perché Rondine insegna a essere persone proprio nella relazione.