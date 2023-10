Daniel Gallina eletto presidente Rotary Club Cuneo per l'anno 2025/26

Il Rotary Club Cuneo ha tenuto martedì 10 ottobre l’annuale assemblea dei soci presso la Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo.

L’incontro era finalizzato al rinnovo delle cariche per l’ A.R. 2024/25, oltre alla nomina del Presidente 2025/26.

Molti i soci presenti per uno dei momenti più significativi della vita rotariana.

Il Presidente A.R. 2023/24 Claudio Grossi ha ringraziato il tesoriere Clara Martini per l’attività svolta in questi ultimi anni, l’attuale tesoriere Marco Cavaglioli, e tutti i membri del suo Consiglio Direttivo per l’operato.

Il presidente Grossi ha sottolineato come, lavorando insieme si sono portati avanti tanti progetti.

“Il Rotary è noto per il suo spirito di servizio, e l’impegno del Presidente in primis, del Consiglio Direttivo e di tutti i soci è quello di migliorare le vite delle persone nelle nostre comunità”. Il Presidente Grossi prosegue affermando che “dobbiamo continuare a rafforzare i legami con la nostra comunità, a identificare le aree in cui possiamo fare una differenza e a lavorare per portare avanti i nostri progetti”.

Prosegue il Presidente Grossi : “Ricordiamoci sempre che il Rotary non è solo un'organizzazione, ma una famiglia di individui uniti dalla volontà di creare un mondo migliore. La diversità delle nostre competenze e delle nostre esperienze è la nostra forza, e insieme possiamo raggiungere risultati straordinari. Sosteniamoci a vicenda, condividiamo idee e ispiriamo gli altri a unirsi a noi in questa missione”.

Il Presidente Grossi cede la parola al Presidente Incoming Luigi Fontana, in video collegamento che ringrazia a sua volta i Soci che hanno dato la disponibilità a ricoprire incarichi nel suo mandato:

i Vice Presidenti Luigi Salvatico e Marco Luca Demarchi, il Segretario Salvatore Linguanti, il Tesoriere Alberto Peluttiero, il Prefetto Michele Mestriner.

Luigi Fontana con grande entusiasmo e speranza si è rivolto ai soci del prossimo mandato del suo amato club affermando che il Rotary Club è stato un faro di ispirazione e di servizio per la comunità, ed è fiducioso che l’impegno e la dedizione continueranno a guidare il Club verso un futuro di successo e di cambiamenti positivi.

Al termine dello scrutinio il Socio Daniel Gallina è risultato eletto Presidente per l’ A.R. 2025/26, votato all’unanimità.

L’ assemblea dei soci, ha eletto, unitamente al futuro Presidente, il Consiglio direttivo che sarà formato dai soci: Luca Bongioanni, Carlo Fornaseri, Nives Forza, Alessandro Leone e Ines Noto.



La riunione si è conclusa con l’augurio del Presidente Claudio Grossi al Presidente Luigi Fontana per un mandato proficuo e gratificante, ricordando il motto del suo mandato “Creiamo speranza nel mondo” oggi più che mai sentito.