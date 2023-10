Padel: ultimi giorni per iscriversi al campionato CSI Cuneo a squadre

C’è tempo fino a venerdì 13 ottobre per poter iscrivere la propria squadra al campionato CSI 2023/2024 di padel a squadre targato CSI Cuneo.

A fine ottobre prenderà infatti il via il campionato, con un’importante novità: i match si disputeranno per l’intera stagione sui campi riscaldati del Dopolavoro Ferroviario di Cuneo (via Lungostura XXIV Maggio, 2).

Al torneo, rivolto alle categorie NC, Fascia 4 e Fascia 5, parteciperanno 16 squadre, le quali si contenderanno l’accesso alle fasi regionali e nazionali della competizione. La formula del campionato prevede la composizione di un girone unico e il successivo svolgimento delle fasi finali Gold e Silver a eliminazione diretta.

Previsto un montepremi finale.

Per informazioni e iscrizioni, contattare il Dopolavoro Ferroviario di Cuneo (sezione Padel) al 340/2488635 oppure telefonare al CSI di Cuneo al numero 0171/690703.