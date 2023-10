Volley maschile: tutto pronto per l'inizio del campionato di Serie A3 Credem Banca, la formula

FORMULA

Il Campionato di Serie A3 Credem Banca presenta ai nastri di partenza 26 formazioni divise in due gruppi da 13 (Girone Bianco e Blu).

Sono previste due promozioni in Serie A2 Credem Banca: una assegnata alla vincente dello Spareggio Promozione e una nei canonici Play Off.

Saranno ancora 6 le retrocessioni, 3 per girone. Retrocedono direttamente in Serie B la 12a e la 13a di ciascun Girone. Sono previsti Play Out tra 10a e 11a del Bianco e tra 10a e 11a del Blu, ma in caso di 5 o più punti di differenza tra la 10a e la 11a del medesimo girone, è il Club in 11a posizione a retrocedere, senza disputare Play Out.

Inizio Regular Season: 15 ottobre 2023. Termine: 24 marzo 2024

PROMOZIONI

I Play Off di Serie A3 determineranno due promozioni in Serie A2 Credem Banca, e vi partecipano le prime 7 formazioni di ogni Girone. Uno “slot” viene assegnato tramite uno Spareggio Promozione tra le due prime classificate, il secondo invece viene messo in palio nei Play Off.

SPAREGGIO PROMOZIONE

La 1a classificata nel Girone Bianco affronta la 1a classificata del Girone Blu in uno Spareggio Promozione con la formula di 2 partite vinte su 3, con Gara 1 e Gara 3 in casa della formazione che ha totalizzato più punti nel proprio girone. La vincente è promossa in Serie A2 Credem Banca 2024/25, la perdente “rientra” nelle Semifinali dei Play Off.

PLAY OFF

Partecipano le squadre dal 2° al 7° posto di ciascun girone (dodici squadre), partendo dagli Ottavi di Finale tra squadre dello stesso Girone. Seguono Quarti di Finale tra gironi diversi, con accoppiamenti fissi. Le tre vincenti dei Quarti approdano in Semifinale assieme alla formazione perdente dello Spareggio Promozione. La vincente della Finale è promossa in Serie A2 Credem Banca 2024/25.

Tutte le “Serie” vengono giocate con la formula di due vittorie su tre, con Gara 1 e Gara 3 in casa della meglio classificata in Regular Season.