Fiera del Marrone 2023, modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta

Dal 13 al 15 ottobre è in programma la 24^ edizione della Fiera Nazionale del Marrone. Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta.

PIAZZA GALIMBERTI

Divieti di sosta

In piazza Galimberti (anello interno) divieto di sosta veicolare dalle ore 20 di martedì 10 ottobre alla mezzanotte di lunedì 16. Per quanto riguarda l’anello esterno (compreso testate) il divieto scatterà dalle 7 di venerdì 13 ottobre sino all’una di lunedì 16 ottobre. Sono esclusi veicoli autorizzati dal Comune in possesso di pass, veicoli autorizzati dal Comando P.M. e mezzi utilizzati dal piano di sicurezza. In loco sarà vigente la rimozione forzata.

Divieto di transito

Sempre per quanto riguarda piazza Galimberti, il divieto di transito sull’anello stradale, sarà in vigore dalle ore 9 di venerdì 13 ottobre sino alle 7.30 di lunedì 16 ottobre. Sono esclusi i veicoli autorizzati degli espositori, dei residenti, dei titolari o fruitori di autorimesse o posti auto ad uso esclusivo ubicati con ingresso dalla piazza, dei fruitori delle attività ricettive, i veicoli del servizio Pubblico da Piazza “Taxi” (esclusivamente nelle giornate di venerdì 13 e di sabato 14). I veicoli sopra citati dovranno raggiungere le proprie autorimesse o il proprio sito, secondo il percorso più breve. Sarà comunque consentito il transito veicolare da via Bonelli a via Savigliano per garantire l’ingresso nel centro storico.

MERCATO STRAORDINARIO IN CORSO NIZZA (domenica 15 ottobre)

In occasione del mercato straordinario di domenica 15 ottobre, dalle ore 4 alle 21, divieto di sosta, ad eccezione di quelli appartenenti agli operatori commerciali, lungo le seguenti strade:

a) corso Nizza - strada e marciapiede - tra piazza Galimberti e le vie Amedeo Avogadro e Luigi Einaudi;

b) nel tratto di carreggiata del controviale di piazza Europa, su ambo i lati, tra corso Carlo Brunet e corso Santorre di Santarosa;

c) nel tratto di carreggiata di corso Santorre di Santarosa - ambo i lati - compreso tra corso Nizza e via XX settembre.

Nelle medesime vie il transito sarà interdetto dalle ore 5 alle 22 di domenica 15, ad eccezione di quelli appartenenti agli operatori commerciali e dei mezzi adibiti alla pulizia.

Non sarà consentito l’attraversamento veicolare di corso Nizza. Per motivi di sicurezza e di incolumità delle persone, nello specifico, gli incroci semaforizzati all’altezza dei corsi Giolitti e Brunet e dei corsi Ferraris e Vittorio Emanuele II saranno interdetti alla circolazione veicolare.

REVOCA AREA PEDONALE VIALE DEGLI ANGELI (domenica 15 ottobre)

Considerate le chiusure e la conseguente esigenza di trovare percorrenze alternative all’asse centrale cittadino, l’area pedonale urbana di Viale degli Angeli sarà revocata dalle ore 6.30 di domenica 15 fino alle 9 di lunedì 16 ottobre.