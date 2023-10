Verzuolo: il capogruppo della minoranza Luigi Vallome chiede chiarezza al Comune sulla futura tangenziale

La rotatoria sulla strada provinciale di Verzuolo, all'incrocio con via Papò, che si dovrebbe in futuro collegare con la prevista tangenziale

Luigi Vallome, capogruppo di minoranza di ‘Verzuolo per Tutti’, ha inviato una richiesta di convocazione urgente della Commissione Agricoltura all’assessore competente Mattia Quaglia, al sindaco Giancarlo Panero e all’Amministrazione comunale, per avere delucidazioni sulla futura tangenziale di Verzuolo.

“Il tema della viabilità – scrive Vallome nella richiesta - continua ad occupare un posto di rilievo nell’amministrazione pubblica locale e provinciale. Tale argomento non può però essere affrontato se non in una visione d’insieme, che tenga in considerazione le tante parti chiamate in causa. In particolare non ci risulta avvenuto il confronto in merito al progetto ‘Tangenziale di Verzuolo’ con gli organi comunali preposti alla rappresentanza del settore agricolo”.

Il consigliere di minoranza nel sollecitare la convocazione della Commissione Agricoltura richiede inoltre il coinvolgimento delle associazioni di categoria e anche come scrive: “degli altri soggetti utili al dibattito, al fine di analizzare eventuali criticità ed individuare potenziali soluzioni”.

La Commissione comunale dedicata all’agricoltura è composta oltre che da Luigi Vallome, dall’assessore Mattia Quaglia, dal sindaco Giancarlo Panero e da due rappresentanti delle associazioni di categoria.

In seguito alla richiesta di convocazione urgente da parte di Vallome, l’assessore Quaglia ha convocato l'assemblea lunedì 16 ottobre alle 18,15 inserendo tra i punti all’ordine del giorno anche quello relativo alla nuova tangenziale per la quale, al momento, non c’è ancora un progetto vero e proprio, ma solo alcuni studi di fattibilità.

“In modo evidente la futura infrastruttura – sostiene Vallome - andrà ad impattare sui terreni agricoli dove sarà realizzata, creando un ulteriore aumento di traffico, con le sue conseguenze, nelle zone che attraverserà.

Ci risulta – continua il consigliere - che dal Comune, nel ‘Tavolo viabilità’ sia mai stata chiamata in causa la Commissione Agricoltura né tantomeno le associazioni di categoria, ma visto che andrà ad impattare sui terreni agricoli, ci sembra doveroso un confronto tra Comune e gli agricoltori del territorio.

Non ci aspettiamo un esito particolare da questa Commissione, ma - conclude Vallome - dal Gruppo ‘Verzuolo per tutti’ riteniamo, come abbiamo sostenuto più volte in questi anni dai banchi della minoranza, che l’agire dell’amministrazione non possa prescindere dalla partecipazione della cittadinanza e dai vari organi istituiti per vigilare su Giunta e Consiglio Comunale”.

Il sindaco Giancarlo Panero afferma: “La competenza riguardo la realizzazione della tangenziale è della Provincia. Inoltre – ricorda Panero – l’approvazione della sua costruzione era avvenuta, nel 2008, durante l’amministrazione del sindaco Gianfranco Marengo, e proposta nel piano regolatore”.

Il problema relativo alla costruzione della nuova tangenziale ha coinvolto anche il Comune di Manta, dove sarebbe previsto un innesto dell’infrastruttura all’altezza dei campi sportivi della Gerbola.

Visto l’impatto negativo sui terreni vocati all’agricoltura e l’inquinamento dovuto all’aumento del traffico automobilistico e dei mezzi pesanti l’ex sindaco di Manta Giovanni Quaglia ha promosso una raccolta firme per prevenire gli effetti della futura costruzione dell’infrastruttura.